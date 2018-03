Suntem pregătiți pentru a face față unui cutremur major? Ce spune Raed Arafat

,,Pentru a fi pregătiți să facem față unui astfel de dezastru(cutremur - n.r.), sau oricărui alt dezastru, trebuie să luăm în considerare un lanț intreg de aspecte, începand cu prevenirea și finalizand cu refacerea post dezastru. Prevenirea a fost și rămâne cea mai slabă verigă pe care o avem în acest lanț'', scrie Raed Arafat, secrestar de stat în Ministerul de Interne.

,, Aici nu vorbim de prevenirea in sensul impiedicarii aparitiei unui cutremur, ci de prevenirea si limitarea consecintelor unui cutremur major asupra populatiei. Sute de cladiri neconsolidate sau nedemolate sunt inca locuite sau folosite ca si cladiri administrative. Cu cat intarziem in gasirea unor solutii concrete pentru a rezolva aceasta problema in toate orasele expuse la riscul seismic, cu atat impactul unui cutremur va fi mai devastator. Problema este ca durata implementarii unor masuri preventive serioase este foarte mare. Vor trece ani de zile din momentul in care luam in serios acest aspect si pana la atingerea unui nivel real de siguranta si rezilienta, care sa asigure reducerea semnificativa a impactului devastator pe care il poate avea un cutremur major'' subliniază Arfat.

,,Urmatoarea veriga necesara pentru a face fata unui dezastru cu efecte de scurta sau de lunga durata, este pregatirea populatiei si a institutilor esentiale functionarii statului la dezastru, inclusive a "infrastructurilor critice" din sectorul public si privat cum ar fi furnizorii de energie, alimente, servicii de sanatate...etc. In acest sens, Departamentul Pentru Situatii de Urgenta (DSU), impreuna cu IGSU, a inceput in ultimii ani sa implementeze diferite proiecte de pregatire si informare a populatiei in mod transparent. A fost lasata la o parte teama de "inducere a panicii" in randul populatiei daca vorbim de dezastre, preferand o populatie mai bine informata si pregatita comparativ cu o populatie lipsita de informatie si care nu este educata din timp sa reactioneze corect in caz de cutremur sau orice alt dezastru'' precizează șeful DSU.

,, Revin la intrebarea des intalnita si anume: suntem pregatiti sa facem fata unui cutremur? Raspunsul este unul evident: Cu siguranta in ultimii ani nivelul nostru de pregatire a crescut insa nu atat de mult incat sa fim multumiti si sa stam linistiti. Pregatirea este un proces continuu care nu se termina niciodata. Dotarea realizata in ultimii ani si proiectele ce urmeaza a fi realizate in cursul anilor 2018 - 2020 ne vor ridica si mai mult nivelul de pregatire insa tot nu vom putea afirma ca este suficient si putem sta linistiti, pentru ca vor fi intotdeauna masuri noi de luat si proiecte noi de implementat''', a concluzionat Arafat.