Sunt vedete foarte respectate, dar de fapt au debutat în filme XXX. Au vrut să şteargă pozele, dar..

Cele mai mari vedete de la Hollywood au secrete întunecate. Toată lumea trebuie să înceapă de undeva în show-biz, dar aceste staruri au coborât prea jos. Galeria Foto.

Au acceptat să apară în producţii îndoielnice, chiar de genul celor dedicat adulţilor. Şi-au dorit o carieră în lumea filmului şi au reuşit să evolueze în aşa fel încât lumea să uite de trecutul lor tenebros.

1. Arnold Schwarzenegger, în tinereţe, ar fi apărut într-o revistă gay, "Musclebound for Glory".

2. Sasha Grey. Acum joacă în producţii decente, dar, la bază, ea e actriţă XXX.

3. Sylvester Stallone a jucat într-un film erotic, The Party at Kitty and Stud's.

4. Shae din Game of Thrones.

5. Jacki Chan a filmat o scenă de sex în comedia pentru adulţi All in the Family, din 1970.

6. Kim Kardashian s-a lansat cu un sex tape, în care apărea alături de rapperul Ray J, care îi era iubit în 2007.

Toate aceste vedete sunt în Galeria Foto.