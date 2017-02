"Sunt de la Poliţie, fiul dvs. e în sala de operaţie!" Ce a urmat după anunţul cutremurător

Vesti devastatoare venite prin telefon de la persoane cu putere de convingere ii tulbura inca pe multi care, socati de cele auzite, nu reusesc sa se adune si sa le mai si verifice.

"Accidentul" este una dintre cele mai cunoscute metode folosite de escroci pentru a face rost de bani si, in ciuda atator campanii de prevenire si cazuri prezentate, continua sa faca victime.

O femeie din Caransebes a pierdut 7.000 de lei.

Banateanca de 68 de ani a primit un telefon de la un barbat care s-a prezentat ca fiind ofiter de politie. I-a spus ca fiul ei a suferit un grav accident de circulatie, este in spital si are nevoie de bani pentru interventia chirurgicala, scrie opiniatimisoarei.ro.

Dupa numai cateva minute, la usa batranei care intrase in panica a aparut o femeie in tinuta de spital, care s-a dat drept asistenta medicala care se ocupa de fiul suferind. I-a spus ca se grabeste ca o asteapta medicul care deja intrase in sala de operatie. Femeia i-a dat fara sa clipeasca toti banii din casa - 6.400 de lei si 150 de euro.

Abia dupa ce "asistenta medicala" a plecat in graba femeii i-a trecut prin cap sa-si sune fiul. Avea sa afle ca baiatul e bine sanatos si ca ea fusese trasa pe sfoara de niste escroci. Asa ca a anuntat politia.