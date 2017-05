Şumudică desfiinţează FCSB: Dacă asta e Steaua, e ruşinos!

Marius Şumudica a avut o reacţie vehementa după duelul cu FCSB din play-off-ul Ligii 1.

Supărat din cauza arbitrajului lui Alexandru Tudor, tehnicianul nu s-a mai putut abţine şi l-a criticat aspru pe "central", însă nu şi-a menajat nici rivalii din Berceni.

"Sa il vedeti pe Takayuki! I-a dat cu cotul, are ochiul umflat si se face ca nu vede. Nu vedeti ce se intampla pe acest final de campionat? Tot ce a fost la limita a dat numai intr-o directie, nu se poate asa ceva! Daca asta e FCSB sau Steaua, e rusinos. Sa stai pe jos, sa te faci ca ai carcei... Sa le dam un Anticarcel. Asa au vazut ei in teren... Eu sunt mandru de ce am facut si ca in a doua repriza i-am facut sa stea pe jos. Domnul Tudor mi-a zis sa ma duc la el in camera sa stam de vorba. Nu ma duc, ce sa vorbesc cu el la el in camera? I-am zis: vino sa il vezi pe Takayuki, ca langa tine, la distanta de un metru, i-a dat un cot de i-a spart ochiul!", a declarat Sumudica la DigiSport.

Astra a fost invinsa de FCSB in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1, scor 0-1 pe terenul de la Giurgiu.

Dupa acest rezultat, echipa lui Becali ramane la egalitate de puncte cu Viitorul lui Hagi inaintea ultimei etape din acest sezon.

Sursa