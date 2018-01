Şumudică, aproape de încă o lovitură

Claudiu Keşeru a admis că a vorbit cu Marius Şumudică despre un eventual transfer la Kayserispor. Internaţionalul român a anunţat că echipa turcă intră clar în calculele lui, dacă nu va semna prelungirea contractului cu Ludogorets.

"Am vorbit cu Şumudică, înainte de Anul Nou. Am avut un feeling plăcut. Am văzut şi declaraţia lui. Mi-a făcut plăcere. Situaţia este puţin complicată.

Nu ştiu exact care e situaţia mea la club. Aştept să am o discuţie în detaliu. Nu îmi plac situaţiile în care rămâi în ultimele luni de contract. Până la finalul lui ianuarie voi lua decizia.

Cu siguranţă Kayseri este o opţiune. Telefonul pe care l-am primit a contat enorm. Îmi place să vorbesc cu antrenorul pentru a vedea ce gândeşte la adresa mea. Nu îmi place să plec la o echipă fără a discuta cu antrenorul", a spus Keşeru, la Digi Sport.