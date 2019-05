Summit Sibiu. Protest Greenpeace la reuniunea europeană de la Sibiu

Summit Sibiu. Activiștii Greenpeace și studenți din mai multe țări europene au afișat un mesaj pe un banner uriaș în ziua summitului privind viitorul UE din Sibiu.

Summit Sibiu. ”Coloanele oficiale au trecut pe lângă protestatari în timp ce aceștia au dezvăluit bannerul cu mesajul: "BROKEN CLIMATE, BROKEN FUTURE".

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa stagnează, iar oamenii de știință avertizează că avem mai puțin de 12 ani pentru a limita creșterea temperaturii medii globale până la 1,5 °C. Dacă depășim acest prag, efectele vor fi iremediabile și dezastruoase. Prin urmare, activiștii Greenpeace au cerut liderilor europeni să prioritizeze acțiuni imediate pentru protejarea climei, în conformitate cu acordul climatic de la Paris.

Mai multe guverne, printre care Franța, Spania, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia, Portugalia și Luxemburg, doresc ca UE să își majoreze obiectivele climatice pentru 2030 și să atingă zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050. România, alături de Germania, Polonia, Cehia și Bulgaria, se opune unei revizuiri a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Dacă obiectivele actuale nu sunt revizuite urgent vom avea ca rezultat o creștere a temperaturii medii globale cu peste 3 °C.

"În România, cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră sunt termocentralele pe cărbune. Deși Comisia Europeană dorește o decarbonizare totală, Romania are în plan să construiască noi unități pe cărbune. În plus permite funcționarea termocentralelor care nu respectă normele de mediu europene, sprijinind acest sector foarte poluant pentru planetă și sănătatea oamenilor. Cerem Guvernului României un angajament serios pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili, mai ales în contextul în care România are un potențial generos de a produce energie din surse curate, regenerabile." declară Alin Tănase, coordonator de campanii Greenpeace România.

Cercetătorii ONU avertizau anul trecut că depășirea pragului de 1,5 °C ar avea consecințe directe asupra oamenilor și naturii. Un alt raport ONU publicat recent susține că a șasea extincție în masă reprezintă o amenințare majoră pentru omenire, cu un milion de specii expuse riscului de dispariție, în parte din cauza schimbărilor climatice.

Sebastian Mang, consilier pentru politici în domeniul climei Greenpeace EU, a declarat: "Oamenii din întreaga Europă sunt alarmați deoarece știu că nu putem avea un viitor durabil fără o climă stabilă. Liderii europeni nu mai pot pretinde că oferă stabilitate și prosperitate fără măsuri ferme pentru protejarea climei. Dacă politicienii noștri sunt serioși în ceea ce privește construirea unui viitor pașnic și prosper, aceștia trebuie să pună bazele unei economii fără combustibili fosili, de care să beneficiem cu toții."

Pentru a limita efectele schimbărilor climatice, Greenpeace solicită UE să realizeze o decarbonizare totală până în 2040 și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 65% până în 2030”, anunță un comunicat al Greenpeace.