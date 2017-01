Sumă imensă plătită de Steaua pentru un fundaş. Becali plăteşte 500.000€ pentru un jucător uitat

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, luni, că a ajuns la un acord cu AS Roma pentru transferul defintiv al fundaşului Mihai Bălaşa de la AS Roma. Becali a acceptat să plătească 500.000 de euro şi 15 la sută dintr-un viitor transfer al lui Bălaşa.

De asemenea, patronul stelist a precizat că este aproape finalizat transferul unui fundaş francez care evoluează în Elveţia, conform news.ro.

"Am luat fundaş central, poate chiar doi. Mi-au trimis oferta şi am acceptat-o. Mi-am trimis ofertele şi am acceptat ambele oferte. Rămâne ca ei să se ţină de cuvânt. Un club e foarte serios. Mă refer la Bălaşa. Mi-au trimis oferta, 500.000 plus 15 la sută la un viitor transfer. Am zis. Mâine să se facă actele şi gata. El vrea zece mii, îi pun şi o clauză de cinci milioane şi gata. Elveţianul, ei nu vor niciun ban, doar dacă ne calificăm în Europa League şi în Champions League vor 100.000 şi 150.000. Băiatul a spus că vrea să vină liber şi că mâine îşi ia cartea liber. E francez, dar joacă în Elveţia. Habar n-am cum îl cheamă, nu ştiu unde joacă. L-am întrebat pe MM ce tip de jucător e, dacă îl dau gratis la 26 de ani şi mai are un an şi jumătate de contract. MM mi-a zis că nu e înalt, ca Szukala, dar dă cu capul ca Szukala în toate. Eu am nevoie să dea cu capul, atâta, şi să se apere bine. Să dea cu capul în ce e de dat", a declarat Becali, la Digi Sport.

Omul de afaceri a mai afirmat că negociază şi transferul fundaşului Cristian Manea, acum la Mouscron.

"Poate îl iau şi pe Manea. E posbil să-l iau şi pe Manea. De o săptămână negociez cu ei. Eu negociez cu Pietro Chiodi. Eu le-am spus nişte condiţii, ei au spus alte condiţii. Ei vor să-l dea împrumut, însă eu nu vreau să iau jucători împrumut dacă nu am clauză să pot să-i cumpăr. Ei vor un milion şi jumătate clauză de cumpărare. Eu nu dau un milion şi jumătate. ll iau dacă pot să-l cumpăr, nu vreau să relansez jucătorii altei echipe, poate să fie şi Barcelona", a spus Becali.

Cristian Manea a fost cedat în iulie 2014 de la FC Viitorul la clubul cipriot Apollon Limassol, pentru suma de 2,5 milioane de euro, un transfer care a fost evocat ca unul dubios în dosarul Football Leaks. Potrivit gsp.ro, Manea nu a fost niciodată în Cipru, el a făcut vizita medicală şi a semnat contractul în Belgia. El a mai rămas un sezon la FC Viitorul, conform înţelegerii cu Apollon. În vara anului 2015, Apollon l-a împrumutat la echipa belgiană Mouscron, unde jucătorul român evoluează şi acum. Îniţial, în presă s-a scris că Manea a semnat cu Chelsea Londra, de unde ar fi fost împrumutat la Mouscron.

În ceea ce priveşte transferul fundaşului Alin Toşca de la Steaua la Betis Sevilla, Becali a afirmat că nu a căzut de acord cu gruparea spaniolă în privinţa numărului de rate în care trebuie plătită suma de un milion de euro.

"Cu Toşca, mi-au trimis ăia ofertă, un milion de euro. Eu nu ţin niciun jucător, niciodată, dacă sunt oferte serioase. Şi un milion de euro pe tine e ofertă serioasă, i-am spus. Ei au zis că vor să dea banii în trei tranşe, eu vreau banii doar în două tranşe. Doar atât am spus. Acum aşteptăm răspuns", a precizat el.