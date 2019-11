„Sufrageria lui Oprea”, ep 2. Coldea, atac la Iohannis

După eșecul cu Dan Barna în primul tur al alegerilor prezidențiale, rezerviştii s-au concentrat şi mobilizat exemplar acum să-l oculteze pe Klaus Iohannis şi să o potenţeze pe Viorica Dăncilă ca să poată să facă manevra.

Cozmin Guşă a analizat, la Realitatea PLUS, ieşirea la rampă de miercuri a preşedintelui Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidenţiale.

„Dezbaterea electorală a început azi. Interesantă lovitură de campanie: Klaus fără mască”

„Interesantă lovitură de campanie, că e o lovitură de campanie. Operațiunea s-ar putea numi Klaus fără mască. Pe vremuri, cei mai de vârsta mea, era emisiunea Cu mască, fără mască, și, probabil că cei din staff-ul de campanie s-au gândit că asta ar fi o lovitură oportună în aceste momente sa ni-l prezinte pe Klaus Iohannis total deschis la întrebările entităților media prezente acolo, care au avut libertatea să adreseze cele mai incomode întrebări. Nu știu dacă şi-au şi făcut treaba jurnaliştii prezenți acolo.

Morga asta a lui Klaus Iohannis, din funcția de președinte, s-ar putea să timoreze mare parte din reprezentanții instituțiilor media sau, concluzia neplăcută mie, s-ar putea totuşi ca mass-media să nu mai fie astăzi atât de bine pregătita profesional incat sa particpe la acest spectacol de intrebari si raspunsuri, cum astazi a fost oferit.

Pentru că din acest moment, foarte puțină lume mai poate sa comenteze lipsa de transparență sau de deschidere a lui Klaus Iohannis.

Dezbaterea electorală a inceput doar azi”, a punctat Cozmin Guşă.

Atacul subteran la Klaus Iohannis. Rezerviştii din serviciile secrete, Coldea, Kovesi şi alţii

„Întrebarea pe care mi-o tot adresez de azi dimineață, că am și scris niște chestii subterane odată cu chestionarea evenimentelor de ieri din PSD, este cât de mare este atacul la Klaus Iohannis dacă totuși a desfășurat această operațiune de succes, până în acest moment, și acum vorbesc în calitate de consultant politic, strateg în multe campanii, nu doar în România.

Pentru că această strategie a fost de succes, dar întrebarea mea e legată de cât de mare și cine desfășoară acest atac subteran, pentru că evident el se simte, la adresa lui Klaus Iohannis. Bineinteles mai poate fi o concluzie, de decizie a echipei de campanie a lui Klaus Iohannis, de a dinamiza, de a polariza pentru turul doi, in conditiile in care la Klaus Iohannis exista pericolul riscului de subparticipare a sustinatorilor sai, si pentru că a câştigat turul I la distanta și pentru ca ei deja il vad presedinte, in mintea sustinatorilor lui Iohannis, Viorica Dancila necontând ca un contracandidat, din motivele binecunoscute.

Îmi pare rău că trebuie să lansez o speculaţie, dar are o bază. Aici au existat un soi de miscari subterane in ultimele zile care implica rezervisti din serviciile secrete, atentie, nu ma refer doar la Florian Coldea, ma refer si la altii, foarte porniti impotriva lui Klaus Iohannis, nu neaparat sustinatori ai lui Dancila, dar desfasurand fel de fel activitati si pe internet - filmulete care implica si lucruri nelalocul lor, multe dintre ele false, dar legate bine intr-o structura anti-Iohannis, un românism exacerbat, de tipul Corneliu Vadim Tudor, fostul PRM, care incepe sa circule cu atacuri asupra lui Klaus Iohannis, similare cu campania din 2014, dar mult mai corozive.

Și atunci, probabil că Orban si ai sai, care lucreaza la campanie, sesizand acest pericol, au declansat acest exercitiu de transparenta, care a fost mult exagerat fata de dorinta lui Klaus Iohannis si de multe ori inapetenta lui de a raspunde intrebărilor presei, acea dezbatere de masă.”

„Noua sufragerie a lui Oprea”. Influenţa rezerviştilor Coldea sau Predoiu în sediul din Kiseleff şi „deperemizarea PSD”

„Dupa cât am cercetat astazi, că cercetăm şi noi, se pare că a existat zilele trecute o nouă sufragerie a lui Oprea. Eu nu spun că s-a întâmplat neapărat în sufrageria lui Gabriel Oprea, dar o nouă sufragerie, cu parte din personajele de atunci, se pare ca s-ar fi organizat, iar miza ar fi fost anti-Iohannis, pentru ca atât Florian Coldea, cât și Laura Codruța Kovesi, ei sunt suparati, considerand ca in pofida faptului ca au incalcat legea amandoi, Iohannis ar fi trebuit sa îi susţină langa aşa , fara niciun argument. Or, daca acest lucru s-a intamplat, si o sa am confirmarea pana mâine, atunci este clar ingrijorarea echipei de campanie pentru genul asta de atacuri care pot sa vina in următoarea perioadă. Deci, daca sufrageria lui Oprea episodul 2, aici ma gandesc si la cel care a dezvaluit acest scandal, Dan Andronic şi colegul lui Mirel Curea, care în aceasta zi au avut o atitudine extrem de contondentă la adresa lui Florian Coldea, care le-ar fi trimis, nu stiu daca mesaje de amenintare, dar oricum mesaje de atentionare, in ultimele zile, poate si in urma editorialul lui Curea pe care l-am dat la Realitatea, legat de evidenta faptului ca Florian Coldea trebuie sa fuga sa se ascunda, pentru ca proiectul lui cu USR alternativa a picat.

In interviul Evenimentului zilei pe care l-am acordat astazi, eu am simtit ca aţele şi influenţa rezerviştilor de tip Florian Coldea sau Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct de la SIE, in sediul din Kiseleff, lucruri care au influentat si atitudinea de aseara, care, sigur, m-a vizat si pe mine. Nu m-a atins, merg inainte cu proiectul meu, n-am vreo treaba de regretat din asta.

Dar, ca să punctez un alt element din discursul lui Klaus Iohannis. Cand vorbeste atât de dur impotriva PSD, greseste din nou. Cred ca ar trebui sa vorbeasca impotriva conducerii actuale a PSD sau a fostelor conduceri, care il include si pe Victor Ponta, intr-adevar membru al statului paralel. Asta a uitat sa ne spuna Iohannis astazi, ca totusi Victor Ponta a fost membru al statului paralel, in timp ce Liviu Dragnea a fost un emul, un tip impus şi coordonat de statul paralel al lui Coldea si Maior. Deci impotriva PSD, a unei formatiuni politice , indiferent cum ar fi, că are 10 mii de membri, că are 500 de mii, cât are PSD-ul, nu poti sa vorbesti asa. Ah, e necesara o actiune, intr-adevar, sunt de acord. Care ne duce cu gândul la generalii rezerviști ai vechiului sistem, deperemizarea PSD, pentru ca acum PSD, daca ne uitam la echipa de campanie sau la altii, aici vorbim de PRM.

Acești rezervisti tot timpul caută câte o supapă. Pe vremuri, supapa lor se numea Corneliu Vadim Tudor, iar in plan regional era şi Funar, erau şi altii, la un moment dat a fost si Dan Diaconescu, săracul, da' ăla e prieten cu noi, presa, adică, aici nu atacăm presa.”

Lia Olguța Vasilescu este fosta şefă a tineretului PRM-ist, a stat foarte mult timp acolo, si în mod evident asta afectează. Iar Codrin Ştefănescu ştie, ca a facut parte tot de acolo.

„Daca stam sa ne gandim logic, putem ajunge la concluzia ca pe aceasta linie a obsesiei rezervistilor, statul paralel, ei s-au dus sa pescuiasca in zona Kiseleff, in zona PSD, mai ales ca aveau acolo mostenirea lasata de legatul lui Liviu Dragnea, cu care au fost intr-o relatie exceptionala. Acelasi Liviu Dragnea care si-a pacalit colegii de partid si pe altii că va da amnistia si gratierea, dar, la influenta lui Coldea, ca sa-si pastreze manetele asupra politicienilor, treaba asta n-a mai dat-o si foarte multi s-au dus la puscare, in final el s-a dus la pușcărie, daca tot a fost atat de smecher trebuia să plătească cu ceva.”

Mobilizarea rezerviştilor. „Lebăda neagră a campaniei electorale”

„Aceasta ieșire a lui Klaus Iohannis a fost generată de un eveniment, de un eveniment care nu se vede și de ambiția unora de a isca in aceasta campanie o lebădă neagră, adică un eveniment neprevăzut, care poate să-l puna pe Iohannis cu botul pe labe si sa propulseze un contracandidat. Initial, favoritul lor a fost Dan Barna, dar dupa ce Dan Barna a murit politic, bineinteles Coldea si ai sai s-au concentrat pe Vorica Dancila ca fiind o favorita a lor. Nu cred că știe Dăncilă așa ceva, nu cred ca are habar ca ar fi folosita intr un asemena joc. Si de obicei cand se fac asemenea jocuri sofisticate, treburile astea nu se comunica niciodată. Dar această lebădă neagra incearca sa se mobilizeze și de aicea probabil aceasta decizie neanunțată, ad-hoc, a lui Ludovic Orban si a echipei de campanie si a lui Klaus Iohannis, de a ieși in acest exercitiu de transparență, care, intr-adevar face cvasiinutila confruntarea din modul in care s-au asezat treburile. Pentru ca, ce vrea sa ne sugereze Klaus Iohannis? Ca e mult mai putin in stare Viorica Dancila sa ii adreseze intrebari complicate decat cvasitotalitatea mass-media din România care timp de o ora si 20 de minute, sau cat a fost, a evoluat si a pus ce intrebari a vrut si probabil ca romanii vor fi multumiti de asta.

Totuși, in continuare zic, daca aceasta a doua sufragerie a lui Oprea exista, dar nu neaparat in casa la Oprea, eu vorbesc de aceasta sintagma, adica intalnirea rezervistilor pentru ca sa vada cum isi aranjeaza ploile pentru un viitor castigator, atunci ne vom astepta si la niste evenimente neprevazute, nu doar la acele violente de atitudine redactionala intr-un fel, ca acolo au fost niste povesti, la ce filmulete am vazut în ultimele doua-trei zile, acolo au fost redacții care au lucrat, nu vorbesc de redacții active, vorbesc de oameni care știu anumite treburi si care sunt coordonati, iar pe oamenii astia nu i-am vazut la PSD in staff-ul de campanie, care a fost un staff slab”, a mai spus Cozmin Guşă.

Viorica Dăncilă, rezultat slab în turul I din cauza staff-ului de campanie

„Pentru că rezultatul asta foarte slab al Vioricai Dancila din primul tur, bine ca a trecut peste Barna, dar rezultatul a fost slab, apropo de fostii presedinti ai PSD. El se datoreaza si acestei dezorganizari, la nivel de staff de campanie si a unei probleme legate de mobilizarea activului de partid care nu a putut sa duca la un scor mai mare decat acestaa care a fost inregistrat. Pentru că activul de partid - consilieri, primari, cei care duc greul in orice campanie, ei s-au cam ferit sa se asocieze cu Viorica Dăncilă si de aici si scorurile slabe, doar cei cu autoritate mare, cum a fost Paul Stănescu la Olt sau Ciolacu la Buzău sau altii, care au autoritate mare asupra organizatiei si un bazin electoral pe masura, au putut sa castige alegerile pentru Dancilă, in pofida faptului ca ei sunt considerati niste opozanti ai lui Dăncilă”, a analizat Cozmin Guşă rezultatele echipei de campanie a candidatului PSD.

De ce s-a ambalat Klaus Iohannis? A fost doar o strategie de mobilizare sau a fost informat că în subteranele României dominate de rezervişti se pregătesc lovituri pe modelul C.V. Tudor în 2000

„Deci, acest lucru legat de Klaus Iohannis ramane o mare intrebare. Clar a plusat in aceasta seara. Să vedem cum isi va derula campania in continuare, dar intrebarea ramane: De ce totuşi s-a ambalat in acest fel, daca a fost doar o strategie de mobilizare sau daca a fost informat ca in subteranele acestea ale Romaniei care sunt dominate de rezervisti, inclusiv din fosta securitate, nu mai vorbesc de cei care au plecat de putina vreme din servicii, s-ar pregati niste lovituri pe modelul celor care s-au pregatit, pentru ca si Corneliu Vadim Tudor in anul 2000, cand a facut acel scor, a avut la dispozitie vreo 3000 de Dacii care s-au plimbat pentru cateva luni peste tot prin tara si pe la carciumi, pe la magazinele mixte, au incercat sa convinga lumea de necesitatea sa vina Corneliu Vadim Tudor in loc de Ion Iliescu, și el a facut un scor foarte mare de s-a calificat in finală. Ion Iliescu a fost tot o operatiune de rezervisti din statul paralel de atunci, asa cum arata el.”

Ieşirea Vioricăi Dăncilă este o greşeală tactică de campanie

„Legat de ce urmeaza, Viorica Dancila iesind in aceasta seara face o greseala de campanie, o greseala tactica, pentru ca era mult mai interesant un candidat bine pregatit si sfatuit sa lase sa se rostogoleasca niste predicate ale candidatului si apoi, foarte bine pregatita de staff-ul de campanie, pe care nu-l are, sa vina sa discute. Asteptarea fiind un element important, daca tot se joaca pe emotie in acest moment. Eu am inteles epitetele negative ale lui Klaus Iohannis ca fiind destinate sa genereze emotie.

In orice caz, săritul asta ca Nae din baie, sa dai replici rapid, fara ca sa fie bine ţintite pe categorii de electorat care te intereseaza, pe anumite predicate pe care doresti sa le impui electoratului tau este o fușereală”, a concluzionat Cozmin Guşă, în intervenţia de la Realitatea PLUS.

Despre prestaţia lui Iohannis din conferinţa de presă de miercuri seară, Cozmin Guşă a spus că „adjectivul este OPORTUN și o notă, ca de la un profesor de fizică către alt profesor de fizică, uite, n-am ce să fac, îi dau nota 9.”

Şi jurnalistul Dan Andronic a făcut referire la implicarea rezerviştilor în aceasta campanie, la un alt post de televiziune - mesaj pe care l-a reluat pe Facebook.

„Am spus că Florian Coldea vrea să fie “lebăda neagră” a acestor alegeri prezidențiale.

Ca și data trecută.

Mai mult, ne transmite în ultima vreme tot felul felul de mesaje în care întreabă ce avem cu el.

Răspunsul meu este că eu și cu el știm exact despre ce este vorba. Și dacă nu înțelege îi dau și un punct geografic: Brașov.





Ultimul mesaj a venit în cursul zilei de ieri, iar răspunsul meu și al lui Mirel Curea o să-l vedeți afișat în mod public.

Al meu aici și la TV, al lui Mirel Curea în editorial.

Pe scurt. Dacă nu mi-a fost frică acum trei ani și jumătate crede că îmi va fi frică astăzi?

P.S. Eu înțeleg că la ora actuală conduce o Mazda și mănâncă la restaurante ieftine, gen cantină, dar aș aprecia ca măcar să nu ne ia de proști.

Legătura lui cu Bogdan Neidoni o veți putea afla în cartea care va apărea la Gaudeamus pe 21 noiembrie. Se numește Puterea Umbrei. Este un dialog cu unul din cei care i-au fost profesori!

P.S.2. Nu mai conduce Mazda ci un BMW seria 5 decapotabil luat la oferta cu 11.000 de euro ”, a scris jurnalistul pe Facebook.