Sucul natural care accelerează regenerarea celulară

Noni este o planta care creste pe malurile nisipoase sau stancoase. Fiind vesnic verde, copacul de noni poate rezista la seceta si conditii saline si are un fruct galben, carnos, cu un miros si un gust neplacut.

Cu toate acestea, el are numeroase proprietati miraculoase pentru sanatate. Sucul de noni este amestecat cu alte sucuri naturale, pentru a avea un gust placut si pentru a mirosi mai bine. Cercetarile arata ca fructul noni crescut în Tahiti are mai multe proprietati decat orice alt noni, crescut în alte regiuni.



Sucul de noni contine enzime nutritionale, antrachinone si polizaharide, toate cunoscute pentru beneficiile pe care le au. Aproximativ de marimea unui cartof, fructul noni are un aspect plin de cocoloase, ceros, o piele semi-transparenta, care variaza în culoare, deoarece se coace de la verde la galben si aproape alb. Mirosul neplacut se diminueaza odata cu procesarea fructului si obtinerea sucului.



Acest suc primeste tot mai multa atentie din partea cercetatorilor, fiind foarte apreciat. Acestia considera ca el are proprietati vindecatoare neobisnuite, fiind extrem de benefic pentru organism. S-a descoperit ca ingredientele din acest suc stimuleaza considerabil regenerarea celulara, mai ales atunci cand este consumat pe stomacul gol, în fiecare dimineata, în mod regulat. Sucul de noni se foloseste în tratarea racelilor si a gripei deoarece reduce febra si diminueaza simptomele foarte rapid, scrie bzi.ro.



Acest tip de suc usureaza durerile abdominale, reduce simptomele problemelor stomacale, îmbunatateste digestia si actioneaza ca un pansament gastric. În Phillipine, oamenii beau suc de noni pentru a trata simptomele artritei si pentru a reduce durerile articulatiilor si ale muschilor, iar în Indochina, acesta este utilizat în cazurile de dizenterie si chiar astm. Este foarte eficient în tratarea abceselor, reduce inflamatiile gingiilor si problemele tractului respirator. Totodata, acesta este un remediu eficient pentru durerile de dupa nastere.