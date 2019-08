Sucul care te scapă de retenţia de apă

Cateodata, greutatea in plus apare atunci cand se acumuleaza prea multa apa in tesuturi. De aceea iti recomandam acest suc natural care elimina retentia de apa.

Este vorba despre sucul de ananas, care contine vitamina C, ajutand la eliminarea apei in exces din corp. Consuma-l in fiecare zi si vei observa efectele. In plus, accelereaza metabolismul, ajutandu-te sa arzi mai repede grasimea, scrie girly.ro.



Pentru a prepara suc de ananas, alege un fruct proaspat, curata-l de coaja si pune pulpa intr-un storcator.