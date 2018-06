BAC 2018 subiecte Romana

Subiecte Romana BAC 2018. Examenul la Limba şi Literatura Română se încheie la 12:00. Subiectul 3: genul liric.

Subiecte Romana BAC 2018. UPDATE: Elevii clasa a 12-a u scăpat de ce se temeau cel mai tare, la subiectul 3. Nu a picat romanul, ci genul liric: Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi.

UPDATE La profilul uman, elevii au avut la primul subiect arta poetică din opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

La profil uman, subiectul al treilea a fost din genul liric. Se pare că autorii care au picat în acest an la proba de română la Bacalaureat 2018 au fost Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi.

Genul liric cuprinde operele literare în care sunt exprimate direct (spre deosebire de genul epic) gândurile, ideile și sentimentele autorului cu ajutorul eului liric. În genul liric domină viziunea și transfigurarea artistică, autorul apelând la tehnici aluzive si asociative, creând un univers de mare forță de sugestie ce se adresează sensibilității cititorului. Este, din acest motiv, genul literar al discursului subiectiv, exprimând sentimentele prin intermediul figurilor de stil și al simbolurilor. De obicei, discursul genului liric este la persoana I, dar este folosită și persoana a II-a. Opera lirica poate fi cultă (are autor cunoscut sau are originalitate) sau populară (are caracter anonim, colectiv, oral).

Lirismul este o tonalitate, un registru artistic, care pune accentul pe expresia poetică și elevată a sentimentelor personale, a pasiunii.

Cuvântul liric iși are originea în cuvântul liră, instrument muzical cu coarde, care este considerat atributul lui Apollo, inventatorul său legendar, dar și al lui Orfeu, sau Erato, muza antică a poeziei lirice și erotice reprezentată ca fiind încoronată cu trandafiri și mirt și purtând o liră în mâna dreaptă. Poeziile se recitau într-un cadru formal, pe monodiile ce răsunau din lira artistului erudit. Ritmul nu constituia o speculație matematică, ci se desprindea din metrica versului, și astfel piciorul metric al acestuia genera gruparea ritmica ce putea fi alcătuită din 2,4,8 timp (piric, spondeu, dactil, anapest etc.)sau din 3,6,9 timpi (iamb, troheu, tribrah etc.).

Adjectivul liric apare pentru prima dată în secolul al XV-lea, în legătură cu poezia greacă antică și păstrează o relație de lungă durată cu muzica ce încă mai există în expresia artă lirică. Atașat totodată la unele forme ale poeziei sec. al XVI-lea, cuvântul liric va defini o expresie subiectivă ce ține mai degrabă de sentimente particulare (individuale), în opoziție cu poezia epică sau poezia dramatică (care a inclus tragedia ca și comedie).

Lira era însemnul lui Apollo, zeul luminii, al muzicii și al poeziei la greci. În Grecia Antică acompaniamentul de liră atrăgea muzele ce amplificau spiritul creativ. De abia în epoca modernă, poezia lirică a ajuns să însemne creație literară ce exprimă sentimente sau atitudini. Treptat, lirismul s-a identificat cu poezia, supusă unor mijloace formale cum sunt versul, stofa, ritmul sau rima.

În literatură, genul liric cuprinde operele literare în care sunt exprimate direct (spre deosebire de genul epic) gândurile, ideile și sentimentele autorului prin intermediul eului liric. În genul liric domină viziunea și transfigurarea artistică, autorul apelând la tehnici aluzive si asociative, creând un univers de mare forță de sugestie ce se adresează sensibilității cititorului. Este, din acest motiv, genul literar al discursului subiectiv, exprimând sentimentele prin intermediul figurilor de stil și al simbolurilor. De obicei, discursul genului liric este la persoana întâi, dar este folosită și persoana a II-a. Opera lirica poate fi cultă (are autor cunoscut sau are originalitate) sau populară (are caracter anonim, colectiv, oral).

În literatura contemporană nu se mai poate vorbi de o asociere între genul liric și poezie, existând și opere lirice în proză. Mai mult chiar, în cadrul poeziilor se distinge un amestec al lirismului cu epicul și există o tendință de distrugere a regulilor rigide de versificație.

Aproape 140.000 de absolvenți ai claselor a XII-a susțin, astăzi, prima probă a examenului de Bacalaureat. Este vorba despre proba scrisă la Limba și literatura română. Candidații au intrat deja în săli.

Elevii au intrat în clasă destul de încrezători.

De ce trebuie să ţină cont elevii la Română:

- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enunului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte

−așezarea în pagină, lizibilitatea

– logica înlănțuirii ideilor 1 punct

– abilităi de analiză si de argumentare 3 puncte

Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Subiecte Romana BAC 2018. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat, conform realitatea.net. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Anul trecut, rata de promovare a fost de 72,9%

Subiecte Romana BAC 2018. Anul trecut, rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat a crescut cu 1,5 % după soluţionarea contestaţiilor: de la 71,4% la 72,9%. Majorarea e de 4,8% în raport cu rata de promovare de la finalul primei sesiuni din anul trecut (68,1%), anunță Ministerul Educației Naționale într-un comunicat de presă.

Astfel, au promovat 93.640 de candidaţi dintr-un total de 128.509 candidaţi prezenţi. În funcţie de anul şcolar în care au absolvit studiile liceale, 88.311 candidaţi promovaţi provin din promoţia 2016-2017 (79,2%, rată de reuşită), iar 5.329 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (31,4%, rată de reuşită). Numărul mediilor de 10 a crescut la 126 (iniţial au fost înregistrate 97).

Cele mai multe contestații au fost la limba și literatura română

Subiecte Romana BAC 2018. În total, au fost depuse 42.212 contestaţii, în scădere comparativ cu sesiunea iunie-iulie a anului trecut (44.398). Cele mai multe contestații – 18.617 – s-au înregistrat la proba scrisă de Limba şi literatura română. În medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe a fost de 41,12%: 41,7% la proba E)a), 59,2% la proba E)b), 31,2% la proba E)c) şi 32,4% la proba E)d). Cu excepția probei de Limba și literatura maternă – E)b), unde procentul de modificare a notelor după reevaluarea lucrărilor a fost mai mare pe segmentul cuprins între 0,5 puncte și 1 punct (36,52%), la celelalte trei probe procentele cele mai ridicate au vizat creșteri pe segmentul 0 – 0,5 puncte: 36,85% la proba E)a), 42,53% la proba E)c) și 45,50% la proba E)d).

Din totalul celor 135.513 candidaţi înscrişi, s-au prezentat 128.509 candidaţi (111.547 din promoţia 2016-2017 şi 16.692 din promoţiile anterioare). Precizăm că 7.004 candidaţi au absentat. Au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi (număr în scădere de la 36.570, înainte de contestaţii). Dintre aceştia, 23.136 de candidaţi aparţin promoţiei curente, iar 11.554 sunt din promoţiile anterioare. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 179 de candidaţi, care nu se vor putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Județele cu cele mai mari procente de promovare

La nivel național, cele mai ridicate procente de promovare (83%+) s-au înregistrat în judeţele Bacău (84,53% comparativ cu 83,54% înainte de contestații), Sibiu (84,39% comparativ cu 83,73%), Iași (84,10% comparativ cu 82,91%) și Cluj (83,65% comparativ cu 82,75%). Rata finală de promovare în Capitală este de 75,83% (în creştere de la 74,09%). Judeţele în care rata de promovare a rămas sub 55% sunt Ilfov (44,31%) şi Giurgiu (51,96%).

Nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2017 este programată între 28 august şi 6 septembrie.

Informaţii detaliate legate de rezultatele finale înregistrate la examenul naţional de Bacalaureat 2017 (după soluţionarea contestaţiilor), inclusiv un istoric pe ultimii 5 ani, pot fi consultate în dosarul de presă ataşat.