Subiecte Matematica BAC 2018 - Pas cu pas, exercitiu cu exercitiu: subiecte, rezolvari

SUbiecte Matematica BAC 2018 - Start in cea mai grea proba a Bacalaureatului din acest an.

Subiecte matematica BAC 2018 tehnologic:





Subiecte Matematica BAC 2018 M2 stiinte ale naturii. Subiectele la Matematică BAC 2018 vor fi publicate în acest articol imediat după terminarea examenului. Baremul de corectare la Matematică BAC 2018 va fi disponibil la ora 15:00.

In acest an subiectele au fost de nivel mediu si au reusit sa le puna destule dificultati elevilor.

Profesoara de matematică: În acest an, staţi foarte prost la matematică. 80% din voi nu cred că vor promova BAC-ul.

Un elev: Doamna profesoara, dar noi nici măcar nu suntem atâţia!

Teoretic, cele mai grele subiecte la SUbiecte Matematica BAC 2018 sunt cele pentru elevii de la matematică-informatică, însă au fost și ani în care subiectele de la M2 (științele naturii) au fost ceva mai grele.

Totul depinde de varianta de subiecte extrase pentru fiecare profil la BAC 2018 la matematică. realitatea.net îți prezintă subiectele de îndată ce acestea devin disponibile.

În timp ce absolvenții acestor profile dau BAC 2018 la matematică, elevii care au studiat filologia susțin miercuri, 27 iunie, examenul scris la istorie. După proba de astăzi, pentru elevii de liceu urmează o singură probă scrisă. Joi, 28 iunie, ei vor susține proba la alegere a profilului.

Rezultatele la BAC 2018 vin pe 4 iulie, iar deseori notele la matematică sunt cele care fac diferența între elevii foarte buni. Nota de la BAC 2018 contează foarte mult la admitere, multe universități având admitere pe bază de dosar. Totuși, cele mai bune dintre facultăți au examene de admitere.

BAREM MATEMATICĂ BAC 2018:

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

· Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie 2018, au început luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 26 iunie, s-a desfăşurat proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, are loc proba obligatorie a profilului - E)c), conform realitatea.net. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie.

Afişarea primelor rezultate la BAC 2018, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe bacalaureat.edu.ro pe data de 9 iulie.

