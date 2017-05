SUBIECTE Evaluare Naţională clasa a VI-a. Consultă AICI subiectele la limba şi comunicare

SUBIECTE Evaluare Naţională clasa a VI-a. Elevii de clasa a VI-a au susţinut, miercuri, proba de Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale 2017, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Mâine, elevii de clasa a VI-a vor susţine testul la Matematică și Științe.

Sălile în care se susțin examenele sunt, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent.

Rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, declara săptămâna trecută că evaluările din învățământul preuniversitar trebuie să fie privite ca având un caracter formativ, și nu unul de clasamente.

"Aceste evaluări din învățământul preuniversitar trebuie privite ca având un caracter formativ, și nu unul de clasamente. (...) După aceste evaluări, fiecare cadru didactic, pentru elevii pe care îi are în clasa respectivă, ar trebuie să facă o fișă de parcurs pentru perioada următoare plecând de la aceste rezultate. Fișa aceasta să fie individuală pentru fiecare elev din clasa respectivă, să permită profesorului să își pregătească materialele și tot procesul didactic astfel încât să completeze această pregătire de care elevul are nevoie pentru a ajunge la un anumit nivel", explica ministrul, conform Agerpres.

Testele evaluează deprinderi și competențe pe care curriculumul trebuie să le formeze copiilor. Rezultatele sunt comunicate fiecărui părinte și stau la baza planurilor individualizate de învățare pe care învățătorii trebuie să le construiască pentru elevii la care descoperă anumite probleme.

Testările de la finalul clasei al VI-a sunt interdisciplinare. Testul de limba si comunicare cuprinde Limba si literatura română şi Limba modernă, iar testul de Matematică şi ştiinţe cuprinde Matematică, Fizică şi Biologie.

Calendarul Evaluării Naţionale de la finalul clasei a VI-a 2017:

10 mai 2017: Limbă şi comunicare

11 mai 2017: Matematică şi ştiinţe

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat că, pentru prima dată după patru ani de când au fost introduse aceste evaluări, rezultatele lor vor fi centralizate la nivelul fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean, astfel, să se poată avea o viziune de ansamblu asupra situaţiei actuale.

Ordinul pentru calendarul evaluărilor a fost publicat în Monitorul Oficial pe 7 septembrie 2016.

Ministrul Educaţei, Pavel Năstase, a declarat că atât elevii, cât şi profesorii trebuie să se pregătească pentru evaluările naţionale, precizând că se vor aloca fonduri europene pentru trei proiecte privind învăţământul preunversitar şi mediul universitar.

"Vrem ca pentru Evaluare elevilor şi cea a profesorilor să pregătim proiecte pe fonduri europene. Pregătim deja trei proiecte pe învăţământul preuniversitar, care se referă tocmai la aceste aspecte şi încă două proiecte pe învăţământul universitar. Anul aceste vom obţine finanaţare şi dorim ca această componentă de evaluare a cadrelor didactice să fie acompaniată şi de revizuirea manualelor şcolare", a declarat Pavel Năstase, ministrul Educaţiei.

Ministrul Educaţie speră ca prin aceste proiecte de pregătire să se diminueze teama de evaluările naţionale, iar fişe individuale care se fac după aceste evaluări să fie puse şi în practică.

"Pe baza planului de acţiune vrem să putem aduce acea plus valoare necesară astfel încât copiii din România, elevii români, să vină cu plăcere la şcoală, să nu mai avem această teampă de evaluările naţionale care sunt foarte binevenite dar trebuie un element foarte important pe care eu personal l-am reţinut şi îl voi folosi în deciziile pe care le voi lua acestă componentă formativă care să conducă în ultimă instanţă la fişe de pregătire ulterioară personalizată pentru fiecare elev din fiecare şcoală din România. Noi facem în momentul de faţă aceste evaluări dar nu în toate locurile sau nu în toate şcolile noastre se întâmplă partea a doua, adică o valorificare a acestor evaluări, o personalizare pentru fiecare elev astfel încât programul de pregătire să devină ceea ce ştim cu toţii, un program personalizat, un program centrat pe fiecare elev", a adăugat Pavel Năstase.

Ministrul Educaţiei doreşte motivarea profesorilor şi elevilor pentru aceste evaluări deaorece acestea sunt legate de testările internaţionale, PISA, la care ţara noastră nu are rezultate foarte strălucitoare.

"Toţi elevii să aibă acces în mod egal la educaţie şi în acelşi timp, elevii să ajungă la un nivel de pregătire pentru a obţine compentenţele necesare pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii. Aceste evaluări sunt corelate şi cu cele internaţionale, vorbim despre Evaluare PISA, la care noi nu stăm foarte bine. Dacă dăm importanţă acestor evaluări naţionale, eu cred că şi rezultatele PISA vor fi pe măsură. Trebuie să motivăm profesorii din şcolile care vor fi selectate. Pe baza acestei selecţii, pentru profesorii care vor îndruma clasele respective să ne gândim la motivaţii, care îi determine să lucreze mult mai bine. Putem să ne gândim şi la motivarea elevilor care participă. Putem să le oferim o excursie, să viziteze un muzeu, să le dăm o gratuitate la o expoziţie, se găsesc multe soluţii şi profesorii să mearga împreună cu elevii", a explicat ministrul Educaţiei, conform Mediafax.

Rezultatele PISA arată că analfabetismul funcţional în România este de peste 40%, adică, elevii pot citi un text, dar nu reuşesc să il înteleagă. În plus, din aceste testări internaţionale rezultă că unul din doi copii din România, la 15 ani, va avea fie un loc de muncă de valoare adăugată, fie va fi şomer.