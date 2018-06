Subiecte BAC 2018 Romana. Arta poetică din opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga

Subiecte BAC 2018 Romana

Subiecte BAC 2018 Romana. Rezolvări subiecte Română: ce este arta poetică?

Subiecte BAC 2018 Romana - La subiectul al III-a, elevii au avut genul liric: Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi.

La profilul uman, elevii au avut la primul subiect arta poetică din opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

La profil uman, subiectul al treilea a fost din genul liric. Se pare că autorii care au picat în acest an la proba de română la Bacalaureat 2018 au fost Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi.

Arta poetica

Arta poetica : e conceptul care defineste ansamblul de trasaturi care exprima conceptia despre lume si viata a unui poet, viziunea lui asupra menirii poetului si a artei sale, definitorii pentru creatia lui. Conceptul se poate folosi si pentru a defini mentalitatea specifica unei epoci.

Ex.: O. Goga, definit ca ,,poet al patimirii noastre’’, considera ca menirea poetului s a poeziei este de a ilustra ,,durerile poporului prin sufletul lui (…) Am vazut n scriitor un element dinamic, un rascolitor de mase, un revoltat… Am vazut in scriitor un semanator de credinte si un semanator de biruinte’’, idei care se regasesc in intreaga sa creatie lirica.

Autorul: e persoana care creaza opera literara, artistica stintifica sau publicistica, in care acesta isi exprima sentimente, stari, idei, conceptii personale asupra unor probleme ori aspecte ilustrate in relatie directa cu domeniul careia ii apartine respectiva creatie. In cazul literaturii populare exista conceptul de autor anonim, creatia circuland pe cale orala.

OPERA LIRICA- ESTE GENUL LITERAR in care sunt exprimate in mod direct sentimente, stari sufletesti etc. de catre autor; in acest gen literar sunt cuprinse poeziile.

Cuvant

De Tudor Arghezi

Face parte din volumul „Carticica de seara” considerata „o prefata” poetica adresata cititorului.

Arta poetica

Este o opera literara care contine o expunere a unor perceptii(idei) referitoare la creatia poetica, folosind mijloace artistice.

Poezia „Cuvant” publicata in volumul „Carticica de seara” poate fi considerata o arta poetica in care poetul defineste cu mijloacele literaturii, una din temele creatiei sale.

Poetul pune in discutie raportul scriitor -carte-cititor si defineste actul creatiei.

Titlul poate semnifica o prefata si este constituit din subst. „Cuvant’’ el semnificand cuvantul care construieste o lume imaginara.

Tema poeziei poate fi rezumata intr-un singur cuvant: creatie, miracol, talent, adica poetul defineste creatia artistica sau opera literara in general.

Continutul textului

1. Textul poeziei se structureaza pe baza a 3 idei dominante

2. Relatia autor-cititor fiind prima idee a textului, este reliefata de la inceput prin adresarea directa, sincera si modesta a autorului catre cititor, caruia i se destainuie. Citat: vers 1-5

3. Stradania poetului este de a alege cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima intreaga bogatie de sensuri. Citat: vers 5- 10

4. „deci cartea”, poezia este viata dar si cantec, armonie de suflet si trebuie cantata pe violoncel, harpa sau cimpoi. Citat: vers 10-14

5. poetul se vrea un vrajitor care sa-i ofere cititorului o carte a universului miniatural. Citat vers 15-20

6. Secventa urmatoare defineste creatia poetica prin care se creeaza o lume imaginara, accentuand asupra ideii de fictiune si a dificultatii actului creator. Citat: vers20- pana la capat

Trasaturile artistice ale textului

1. Raportul dintre autor si cititor este exprimat prin folosirea unor verbe la pers. I, a unor pronume de pers. I si a II-a si a unui subst. in cazul vocativ „cititorule”

2. Verbele folosite la modul indicativ, conjunctiv sau conditional(as fi voit sa fac, sa strecor, am rascolit) au in vederea creatiei, exprimand diferite etape ale acestuia.

3. Neologismele („molecule”, „celule”) stau alaturi de cuvinte sau expresii populare sau regionale :”Brotacel”, „Tandara”, „Scama”, „Nitica”

4. Caracterul liric sau poetic al poezie este accentuat si de topica propozitiilor(ordinea lor care contin inversiuni sau intercalari de cuvinte.

5. In poezia „Cuvant: se remarca originalitatea versificatiei.

Concluzii:

1. Toate trasaturile specifice ale acestei poezii evidentiaza originalitatea intregii poezii a lui Arghezi. Poetul este creatorul unui limbaj poetic nou prin folosirea originala a metaforelor: „tandara de curcubee”, „scama de zare”, „drojdii de roua”

2. Poezia impresioneaza de asemenea prin noutatea si puterea de sugestie a expresiei poetice.

Metafora

Def.: METAFORA este figura de stil prin care se trece de le intelesul obisnuit al unui cuvant la o alta semnificatie. Aceasta trecere de intelesuri se face pe baza unei comparatii subintelese.

Deci metafora este o comparatie prescurtata care se realizeaza prin omiterea termenului obisnuit, termenul comparant ca si excluderea adverbelor de comparatie: ca, asemenea cu, aidoma, precum.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a).

Subiectele la Română şi baremul de corectare vor fi publicate în acest articol, imediat după încheierea examenului scris la Limba şi Literatura Română.

Subiectele şi baremul la Română va fi publicat şi AICI

Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie.

Subiecte Română BAC 2018. Modele de subiecte BAC 2018: Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Informatică, Anatomie, Psihologie, Logică, Filosofie

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Subiecte Română BAC 2018. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Subiecte Română BAC 2018. Subiectele la Română BAC 2018 vor fi publicate AICI

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.Subiecte Română BAC 2018.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Subiecte Română BAC 2018. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale.