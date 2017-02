Subiect controversat la Olimpiada de Limbă Română. Ce li s-a cerut elevilor

Subiect controversat la Olimpiada de Română! Elevilor din Prahova li s-a cerut să-şi imagineze ca sunt personajul care colectează taxele de la ţăranii din Moromeţii şi să redacteze un referat adresat conducerii de partid, prin care să denunţe caracterul duşmănos al personajului principal, Ilie Moromete.

Mulţi profesori de limba şi literatura română nu au văzut cu ochi buni acest subiect.



Florina Rogalski a explicat, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV: "Este un subiect şocant. Poţi să pui nişte elevi să îşi imagineze un rol negativ, dar nu un rol de instigator ca şi când ai vrea să-i califici pentru asta. Romanul moromeţian, care este o capodoperă, oferă multe alte subiecte".



Subiectul a fost criticat şi de profesorul Dan Gulea, care a participat ca profesor evaluator la olimpiadă.



"Înţeleg ca DNA Ploiesti are foarte mult de lucru, dar a transfera denunţul în curriculumul şcolar, fie şi în forma asta, a subiectelor de olimpiadă, întrece limitele bunului simţ. Dar spune foarte mult despre lumea de azi, a denunţului. Olimpiadele denunţului", a scris pe pagina sa de facebook.



Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova susţine ca toţi elevii participanţi la olimpiadă trebuie sa ia in calcul faptul că subiectul se raportează DOAR la un univers ficţional.



Florina Rogalski: "Eu cred că inspectoratul nu ştie să motiveze ce însemnă un univers ficţional, în acel roman personajul principal e un ţăran mijlocaş care face tot posibilul să-şi păstreze pământul şi să păstreze coeziunea familiei sub presiunea unei istorii, istoria îl trădează, el nu păstrează nici familia, nici pământul. Aceasta e tema fundamentală, bine înţeles că e ficţional, dar ficţiunea s-a inspirat din realitate".



Florina Rogalski mai spune că deriva Ministerului Educaţiei se accentuează, iar programele şcolare, la disciplina limba si literatura română din liceu sunt nerevizuite de zeci de ani.