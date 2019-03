SUA lovite de o furtună puternică de zăpadă

Primăvara calendaristică a adus cu ea condiţii de iarnă arctică în centrul Statelor Unite. Vântul a bătut cu peste 150 de kilometri pe oră, iar stratul de zăpadă a depăşit 40 de centimetri.



În Colorado, o mie de şoferi au rămas blocaţi în maşini şi au fost salvaţi de Garda Naţională, şcolile şi instituţiile de stat au fost închise, iar oamenii au fost îndemnaţi să rămâne în case. Un poliţist care ajuta un şofer înzăpezit a fost ucis de o maşină scăpată de sub control.







Aeroportul internaţional din Denver s-a închis total pentru a patra oară în istorie, iar peste două mii de curse aeriene au fost anulate. O jumătate de milion de oameni au rămas în întuneric. În Texas, vântul a răsturnat avioanele de mici dimensiuni, dar şi camioanele.





În New Mexico, zeci de vagoane ale unui tren de marfă au deraiat. Nici misiunea meteorologilor nu a fost uşoară.





Specialiştii avertizează că vremea extremă va continua şi vor fi noi căderi de zăpadă, vânt puternic şi inundaţii.

INTENSE, dangerous #blizzard conditions with #BombCyclone! Here is I80 at Kimball NE. Everything is closed of course. Pure whiteout. Winds gusting over 70 mph @breakingweather @accuweather pic.twitter.com/tN5NgcYf43