SUA și Japonia cer o reuniune a Consiliului de Securitate ONU după racheta lansată de Coreea de Nord

Coreea de Nord nu rămâne fără replică. Statele Unite si Japonia cer o noua reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite pe tema Coreei de Nord, dupa ce Phenianul a lansat duminica o racheta balistica, sfidand apelurile internationale contra programului sau de inarmare, relateaza AFP.

Racheta a zburat 700 de kilometri si atins o altitudine de peste 2.000 de kilometri, cifre mai mari decat in cazul rachetei cu raza intermediara pe care Coreea de Nord a testat-o cu succes in februarie in aceeasi regiune Kusong. Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU ar putea avea loc marti dupa-amiaza, potrivit hotnews.ro.