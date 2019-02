Structura sovietică ce ne apără de drone și roboți

Sorin Roşca Stănescu

Purtătorul de cuvânt a Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea, printr-o epistolă adresată maestrului Ion Cristoiu, ne comunică mai mute informații halucinante despre instituție.

Bomboana pe colivă este că iată, aflăm abia acum, în mod oficial, că SRI este organizat pe model sovietic, având structuri în fiecare județ. Și este doar începutul unei dezvăluiri care seamănă a autodetonare. Acest veritabil tăvălug, pornit de la cel mai înalt nivel al SRI, a fost declanșat de intenția lui Liviu Dragnea de a tăia mărirea de buget acordată SRI în luna decembrie. Ce mai conține epistola?

Primim asigurări de la SRI și de la nenumărații țuțări ai serviciului secret, cum că această structură de informații nu numai că asigură stabilitatea și securitatea României, dar este garantul prosperității cetățenilor acestei țări. În plus, datorită SRI, suntem deosebit de apreciați în rândul partenerilor euroatlantici, cărora Serviciul Român de Informații le furnizează date cheie în plin război rece. În același timp însă, iată, ni se dezvăluie că SRI este organizat pe model sovietic și a fost lăbărțat în structuri, care funcționează în fiecare județ al țării. Ce concluzie rezonabilă am putea trage de aici? Dacă toate afirmațiile sunt adevărate, atunci rezultă pur și simplu că modelul sovietic, utilizat în România încă de la transformarea Securității în SRI, este un model performant. Și dacă e performant, atunci el trebuie continuat indiferent de costuri și eventual generalizat și în rândul partenerilor noștri economici, militari și politici.

Mai aflăm că onorata conducere a Serviciului Român de Informații este conștientă că instituția este supraponderală din punctul de vedere al numărului de salariați și a veniturilor salariale ale acestora, dar că nu are încotro. SRI este legat de mâini și de picioare. Personalul are salarii foarte mari, pe care nu le-a cerut și, de asemenea, cei lăsați la vatră au pensii foarte mari, pe care nu le-au vrut. Cu alte cuvinte, salariile și pensiile umflate le-au fost vârâte pe gât cu forța. De către politicieni. Și oamenii, disciplinați, nu au mai avut încotro și le-au acceptat. Iar conducerea instituției nu are mijloacele legale necesare pentru a diminua salariile și schemele de personal. Ca și când în România nimeni din punct de vedere managerial nu ar putea decide o reorganizare. Sau o restructurare. Modalități prin care orice organizație comercială sau non-comercială poate diminua salariile și numărul de angajați. Ceea ce pretutindeni se poate, la SRI nu se poate.

