Stresul din timpul sarcinii crește riscul dezvoltării tulburărilor de personalitate la copii

Copiii ai căror mame se confruntă cu stresul în timpul sarcinii au mai multe șanse să dezvolte tulburări de personalitate mai târziu în viață, susține un nou studiu.

Studiul Family Ruptures, Stress, and the Mental Health of the Next Generation arăta că stresul mamei din timpul sarcinii, cauzat de exemplu de un deces în familie, poate duce la anxietate, depresie și ADHD la copil.

