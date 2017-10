Strat de zăpadă pe aproape 20 de centimetri pe Transalpina

Stratul de zăpada pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, porțiune care a fost închisă luni din cauza condițiilor meteorologice, are aproximativ 20 de centimetri la o altitudine de sub 2.000 de metri, a declarat marți șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Târgu-Jiu, Ion Tudor.

Acesta a spus că porțiunea închisă a fost delimitată cu parapete, el punctând că distrugerea semnalizării rutiere este faptă penală.

"Atrag atenția celor care se aventurează să tragă de parapete, să desfacă parapetele, că este o faptă gravă, este o distrugere a semnalizării rutiere, faptă penală deosebit de gravă. Dacă dumnealor au poftă de aventură, este treaba lor, însă trebuie să ne gândim la cetățenii liniștiți, care, nevăzând semnalizarea cu drum închis, urcă în zona de vârf și pericolul este foarte mare. (...) Stratul de zăpadă are cam 15-20 de centimetri. Drumul este închis, nu se mai intervine, din discuțiile purtate cu colegii care au ajuns undeva pe la kilometrul 37 cu o mașină 4X4, deja stratul de zăpadă avea 15 centimetri, dar asta este undeva la sub 2.000 de metri. La 2.000 de metri stratul de zăpadă este mai mare, dar nu știm cât, pentru că nu am ajuns acolo", a precizat Ion Tudor, înaintea ședinței cu factorii de decizie din județ privind măsurile luate pe perioada sezonului rece.

Circulația rutieră pe DN 67C Transalpina a fost închisă pentru toate categoriile de autovehicule, între Rânca și Obârșia Lotrului, începând de luni, ora 18,00, ca urmare a codului portocaliu emis de meteorologi pentru zona de nord a județului Gorj.

Potrivit unui comunicat de presă remis luni de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația pe tronsonul kilometric 34+500 — 59+800 a fost închisă ca urmare a avertizării meteorologice emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Având în vedere codul portocaliu emis ce anunță căderi de zăpadă și viscol, CNAIR a luat decizia închiderii circulației pe acest sector de drum, până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.