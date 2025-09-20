În București, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât normalul datei. Cerul va fi variabil, iar vântul slab până la moderat. Maxima se va încadra între 28 și 29 de grade Celsius.

La munte, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi diurne peste mediile perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor atinge 20 grade la Predeal si 23 grade la stana de vale. Izolat, pe văi și în depresiuni, spre dimineață se va forma ceață.

Pe litoral, vremea va deveni caldă, cu cer variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperaturile maxime vor fi de 24...26 de grade, minimele de 16...19 grade, iar apa mării va avea 18...19 grade.