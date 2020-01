Victor Pițigoi: A apărut o noua stea pe cerul PSD?

,, Dar apoliticul presedinte al ANCOM le traseaza politicienilor linia de urmat, le tine discursuri si se lasa aplaudat, savarsind fapte care seamana intrucatva cu cele pentru care fostul sau sef Liviu Dragnea domiciliaza astazi dupa gratii.



Da, domnul Dragnea este condamnat pentru faptul ca doua salariate din zona sa de influenta incasau salariul de la stat, dar erau prezente la partid, cu aprobarea sa. Exact asta face domnul Grindeanu: pleaca in turneuri la partid, dar incaseaza salariul de la stat. Si nu un salariu de neglijat: presa vorbeste de vreo 35.000 de lei pe luna! Aferim!

Figurile uzate sa faca un pas in spate



Asta este partea negativa a lucrurilor, care nu-l avantajeaza deloc. Dar il avantajeaza o alta parte, aceea ca, dintre toti cati dau din coate in perioada post-Dragnea ca sa-si gaseasca un loc cat mai sus pe piramida, domnul Grindeanu a avut o pozitie ceva mai verticala, nu a acceptat orice compromis si nici n-a fost observat inghesuindu-se la ciubotelele tatucului, ca sa se gudure pe langa ele. Ba chiar a indraznit sa-i conteste politica samavolnica, peferand sa traga consecintele, decat sa-si plece pana la pamant capul.



Pe de o parte, as zice "jos palaria!", acesta este omul integru de care au nevoie social-democratii ca sa intre in normal, ca sa-l ia in serios romanii si sa-l respecte strainatatea. Dar pe de alta parte, n-as mai zice, cand ma gandesc cum a capitulat in ultimul moment\"\", mai scrie editorialistul.

