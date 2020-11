Ultimul mesaj al lui Rizea. Declarații după încătușare

Cristian Rizea: Anca, să știi că asta e ultimul mesaj pe care il pot da in libertate, să le zici românilor că am fost demn pana la capat. Nu mă lasă să fac poze, am vrut să le arat romanilor că nu ma feresc de catuse si le-am ridicat deasupra capului. Sa le vada si Dodon si Plahotniuc, da? Si toata Romania si infractorii care i-au dat bani lui Dodon. Sper ca adevarul sa invinga asa cum spun de fiecare data. Dumnezeu sa ne ajute!

Cristian Rizea: Au pregatit minutios asta, au premeditatt si ei stiu ce mi se va intampla. Romanii au ocazia sa vada acest adevar. Acesti oameni arestau si faceau crime la comanda. In urmatoarele zile, romanii vor auzi o inregistrare in care Radu Budeanu si Dragos Dobrescu au decis sa il omoare pe Florian Walter. Eu am completat plangerea penala la Parchetul General pentru crima pentru acesti infracatori. Da, Florian Walter a fost omorat.

Înregistrare bombă. Cum a fost amenințat Walter

Florian Walter: A venit ăla încă o dată, Răzvan Luca, să-mi ofere 5 milioane. M-am întâlnit cu el.

Lefter: Știu că te-ai întâlnit cu el, dar nu știam pe ce speță.

FW: Păi pe speța asta.

L: Băi Florine, pleacă! Du-te în Costa Rica.

FW: De ce să fac treaba asta?

L: Tu ai 42%, ai dreptate. Cât reziști?

FW: Rezist mult. Cât am negociat cu ei în ianuarie?

L: Parcă 13, nu?

FW: Da. Au făcut treaba asta?

L: Nu. Aici ai dreptate și tu.

FW: Ei iau câte 10.000 pe munca mea, că n-au adus nimic plus valoare.

L: Da, Florin, dar tu ai vândut la grupul englezesc.

FW: Da, eu am negociat pentru ei și pentru.

L: Da, exact. Pe ce spui tu. Bravo!

FW: Eu vreau să știu cine te amenință pe tine? Cine te amenință?

L: M-a amenințat, dar nu, nu greu..

FW: Cine te-a amenințat? Îmi dau seama că tu nu ești un bărbat care să așa...

L: Dar nu că mă amenință..

FW: Cum mă amenință pe mine, te amenință și pe tine, cum au amenințat avocații. Dacă ei îmi oferă 5 milioane de euro. Eu pe 5 milioane nu aș da.

L: Păi vezi.

FW: Eu le-am zis: dați-mi 10 și am plecat.

L: Păi și au dat?

FW: Sunt în fața ta acum. Vrei să mă jur? Uite cum s-a făcut părul pe mine. Am acceptat tot. Băi, dați 10 că aveți bani acolo. Păi da. Și acum, în momentul de față, dai tot afară: copii, cutare, cutare. Te respect pe tine în toate colțurile și ce am negociat în ianuarie nu te ții de cuvânt, dimpotrivă, faci dosare peste dosare. I-am zis lui Duca- n-am nimic de pierdut, stai să vezi când o să ies în presă.

L: Acolo o să aibă ei de pierdut.

FW: Ai înțeles? Păi mă ameninți. Trebuia să pună președinte pe ăsta. Am dat un neutru, au stat cu el de vorbă, l-au dus la oameni. Corect? Și ce a făcut? De Victor. Și ce au făcut? Nu te accept, frate că nu acționar, că nu ai actele. Cine te-a învățat și pe tine, și pe Orlando și cu votul nostru ai trecut în conducere? Pe bune.

L: Și amenințările astea? Te mai trage undeva la 8-10 luni.

FW: Perfect! Care e problema. Vor fi plângeri penale, de aia spun, că te simt că ești amenințat. Văd că ești indus în eroare. Și Victor mi-a zis treaba asta - băi, i-am trimis semnale de colo, de colo.. Victor dacă a fost amenințat cum e? Și îți spune omul, tocmai Victor, n-am crezut în viața mea că se poate întâmpla asta. Pe Lavinia au amenințat-o?

L: Ba da.

FW: A fost amenințată sau nu?

L: Ba da.

FW: Păi vezi. Adică nu vor să ia firma?

L: Logic că vor. Ești nebun la cap? Asta e scopul, să ia firma.

FW: Vezi? Despre ce vorbim...Păi vezi că asta e țelul?

L: Și țelul tău nu e să te întorci..

FW: Eu nu vreau să mă pun, nu vreau să fiu. Eu le-am zis- dați-mi banii! Eu în locul tău încercam cu George.

L: Păi nu l-am pus pe George în decembrie?

FW: Nu, președinte!

L: - În decembrie, ce ai. Pe ordinea de zi, George a fost primul.