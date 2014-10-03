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Tir rasturnat la iesirea de pe Autostrada Soarelui, aproape de Constanta

Tir rasturnat la iesirea de pe Autostrada Soarelui, aproape de Constanta

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 oct. 2014, 14:19
SursăZiua de Constanta

Un tir incarcat cu sarma s a rasturnat aproape de iesirea de pe A2, la Valu lui Traian. ... Citește mai departe...

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