Realitatea PLUS

Condamnat pentru o pungă de cafea – ce spune ministrul Justiției despre cazul de la Roman

Ministrul Justiției a afirmat că nu comentează cazuri particulare, însă e nevoie ca instanțele să ia măsuri.

Stelian Ion: „În calitate de avocat, m-am ferit să pun verdicte pe chestiuni pe care nu le am în față. (...) Aș vrea să vorbim despre fenomene, nu despre cazuri particulare. Putem vorbi de cazuri care se întâmplă. (...) Este foarte important ca orice pedeapsă să fie proporțională cu gravitatea faptei. Altfel apar aceste extreme. (...) Sunt convins că spețe de felul acesta nu sunt singulare. (...) Cazul acesta nu-l voi comenta. (...) Munca în folosul comunității este prezentată ca soluție de avocați. Genul acesta de discrepanțe sunt revoltătoare și scad din credibilitatea justiției. Tot justiția este cea care trebuie să ia măsuri. Vrem să existe mecanisme de reglaj pentru ca derapajele de felul celor prezentate de dumneavoastră să nu mai apară.”

Ministrul Justiției a comentat și câteva cazuri în care minori au fost victime ale unor abuzuri sexuale. Membrul Guvernului a vorbit și despre soluțiile pe care le are în vedere pentru acest fel de victime. Stelian Ion s-a referit la amenajarea unor camere speciale pentru victimele cu traume.

Stelian Ion: „Sunt spețe uneori răvășitoare. Din păcate în România minorii sunt de multe ori abuzați și traficați. Este o problemă foarte mare. Am repornit un grup de lucru, am continuat grupul din perioada ministrului Predoiu. (...) Există un număr foarte mare de petiții pe această zonă. Am stabilit să venim cu soluții și noi, dar și cei de la Ministerul de Interne. De exemplu, amenajarea unor camere pentru audierea acestor victime, în care să aibă acces la un psiholog. Sunt traume pentru aceste victime. Dacă nu primesc ajutor, vor avea viitorul distorsionat, strivit. Și pot deveni la rândul lor agresori . (...) Justiția nu e mereu vigilentă. (...) Ne dorim ca selecția magistraților să fie una meritocratică, pregătirea lor să fie continuă. Sunt foarte mulți magistrați care-și fac foarte bine treaba. Nu sunt minoritari”