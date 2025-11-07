Sicriul fostului selecționer al naționalei României, singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua București în 1986, a fost depus la Stadionul „Iuliu Bodola” începând cu ora 16, unde admiratorii și sportivii au venit să îi aducă un ultim omagiu.

La ceremonie a fost prezent și Gabi Balint, fost jucător sub îndrumarea lui Ienei, care a ținut un moment de reculegere, fiind vizibil emoționat, chiar lăcrimând în momentul ajungerii lângă catafalc. Alături de el, mulți fotbaliști și personalități din lumea sportului și-au exprimat recunoștința față de legendarul antrenor.

Sunt așteptați să sosească la Oradea alte nume importante ale fotbalului românesc precum Răzvan Burleanu (președintele FRF), Marius Lăcătuș, Anghel Iordănescu, Miodrag Belodedici, Tudorel Stoica, Neluțu Sabău, Ștefan Iovan sau Adrian Bumbescu.

Jucătorii și staff-ul tehnic de la FC Bihor Oradea s-au adunat pe gazonul stadionului pentru a aprinde lumânări în memoria celui care a inspirat generații întregi prin profesionalism, modestie și dragoste pentru fotbal. Clubul FC Bihor a organizat acest gest de respect și admirație față de un simbol al fotbalului bihorean și românesc.

Ceremonia funerară va începe sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 13.30, la Biserica Militară din Oradea, iar sicriul cu trupul neînsuflețit va fi așezat pe un afet de tun, care se va deplasa în cortegiu funerar la Cimitirul Rulikovski. Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare la Capela Municaipală începând cu ora 14.

Garnizoana Oradea precizează, într-un comunicat, că la ceremonie vor participa oficiali din cadrul Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și personalități din lumea sportului național și international, foști colegi, elevi și colaboratori ai celui care a scris istorie în fotbalul românesc și european.

„În cadrul funeraliilor, vor fi aduse onoruri militare, iar drapelul național va fi așezat pe sicriul celui care a servit cu onoare țara prin performanțele sale excepționale în sport”, se menționează în informare.

Emeric Ienei a ales să trăiască în Oradea în ultimii ani, oraș care i-a rămas aproape de suflet.