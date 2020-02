Sebastian Oancea: Ce s-a ales de spitalul promis de Oprișan de zece ani, la fiecare campanie electorală

Din 2009 și până în prezent, una dintre promisiunile cu care PSD Vrancea a câștigat alegerile a fost construirea unui spital regional, pe zona Moldova, la Focșani. Promisiunea a început cu o minciună din start, cel puțin așa reiese din mapa de prezentare pe care Oprișan le-a dat-o consilierilor județeni spre aprobare. Planșele de prezentare a clădirii seamănă izbitor, fapt care a atras atenția consilierilor Opoziției. Conceptul, creat de firma Miralex din Ploiești, a costat 90 de mii de lei plus TVA, adică aproape 20 de mii de euro.

„Pentru 20.000 de euro, o firmă a făcut foarte repede un proiect. Foarte repede înseamnă copierea lui după un proiect al unei firme de arhitectură din Statele Unite, proiectul spitalului „Advocate Illinois Masonic Medical Center for Advanced Care” din Illinois. Poate de aceea, proiectul acesta nu a fost inclus inițial pe ordinea de zi a ședinței CJ, fiind trimis cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea ei”, acuză consilierul județean PNL Adrian Crețu.

Realitatea de Vrancea l-a contactat, la momentul respectiv, și pe administratorul firmei care a întocmit conceptul, Mihai Marin: „Dacă soția mea se duce la coafor și-i spune coafezei: vreau să mă faci la păr ca Roberta Anastase, ăsta e plagiat? Poate că e nefericită alegerea fotografiei, dar proiectul este unul mult mai amplu decât o singură fotografie, vorbim de interiorul clădirii, de amplasament etc. Eu sunt doar administratorul firmei, nu arhitect, am fost prezent în sala CJ Vrancea la prezentare și vă pot spune că consilierii județeni PNL exagerează un pic”, a declarat Mihai Marin, administratorul firmei.

„Importante pentru mine sunt și sănătatea cetățenilor și asigurarea unor servicii medicale la cele mai înalte standarde. De aceea, la sfârșitul anului 2017 am identificat soluția de finanțare pentru construirea unui nou spital județean în Focșani, cu finanțare de la U.E. Este un proiect de anvergură și definitoriu pentru mandatul meu la conducerea județului, un proiect ambițios la care țin foarte mult și care sper să fie demarat cât mai curând, pentru ca toți cetățenii județului Vrancea să beneficieze de un act medical de calitate. Rezultatele tuturor proiectelor demarate în ultima perioadă vor fi vizibile peste câțiva ani, când vrâncenii vor avea drumuri modernizate la nivel european, clădiri de patrimoniu frumoase și îngrijite, și, foarte important, un spital nou și modern”, susținea Oprișan.

Ponta și Tudose spuneau că tocmai Oprișan era cel care bloca proiectul

”În perioada 2012 – 2014 am avut mai multe discuții cu Oprișan și cu fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu. I-am spus că Ministerul va preda către Consiliul Județean Vrancea spitalul fără nicio datorie, dar nu a vrut. Nu am înțeles de ce nu a vrut mai ales că putea accesa a doua zi fonduri europene pentru reabilitarea spitalului din Focșani”, spunea fostul premier PSD, Victor Ponta, în urmă cu un an.

”Erau bani prin POR pentru reabilitarea spitalelor, dar nu știu din ce motive el nu a vrut să preia spitalul din Focșani și să-l reabiliteze”, a arătat fostul premier.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că, în anul 2012, pe când se afla în fruntea Guvernului, a încercat să-l convingă pe Marian Oprișan să preia spitalul din Focșani de la Ministerul Sănătății la Consiliul Județean. El a spus că l-a sfătuit să facă acest lucru și să depună proiecte pentru a-l reabilita din bani europeni prin Programul Operațional Regional 2007 – 2014. Potrivit spuselor lui Victor Ponta, Oprișan a refuzat chiar și în condițiile în care Guvernul s-a oferit să achite toate datoriile acumulate în timp de cea mai importantă unitate spitalicească din județ.„E singurul spital județean care e la București, nu e la județ. Și de mai multe ori am discutat cu domnul Oprișan și zicea: «Are datorii!». Ok, îți plătesc toate datoriile, dar ia-l la consiliul județean, pentru că poți să accesezi bani pe Programul Operațional Regional. Dar dacă este al Ministerului, nu are dreptul să acceseze. S-au făcut spitale, s-au reparat pe POR. S-a încăpățânat - nu am înțeles niciodată de ce a rămas la minister”, susținea Ponta.

La rândul său, Mihai Tudose, fost premier PSD, a precizat că în timpul în care a fost prim-ministru a purtat o discuție pentru construcția unui spital județean la Focșani însă proiectul a fost îngropat după ce a fost înlocuit de Viorica Dăncilă:

„Am vorbit cu domnul președinte (Marian Oprișan – n.red. ) atunci, că trebuie spital. Din momentul acela, nu a mai fost răspunderea la dumnealui. Vorbisem cu domnul Bodog să facă spitalul. În afară de cele mari, regionale, aveam două spitale județene care trebuiau făcute de Guvern. Vorbisem deja și practic era închis cercul, cu ministrul Fondurilor Europene și cu doamna Corina Crețu, pentru finanțare"

Spitalul Județean "Sfântul Pantelimon" Focșani - condus de un infractor dovedit

Mâna dreaptă a șefului CJ Vrancea, fost secretar de Prefectură, Constantin Mândrilă, a fost pus director al Spitalului Județean Focșani în 2012. Mândrilă fusese condamnat, cu puțin timp înainte de a fi numit șeful spitalului, la un an de închisoare, cu suspendare, definitiv, pentru că a fost prins furând din conservele destinate sinistraților inundațiilor din 2005, din Vrancea, acestea aflându-se depozitate, la acea vreme, la Prefectură, unde Mândrilă era secretarul instituției.

De-a lungul timpului, înainte de campaniile electorale, șeful CJ Vrancea a vehiculat mai multe proiecte pentru comunitate, printre care aeroport internațional, parc industrial, autostrada Moldova, pârtie de schi sau spital regional. Nici unul dintre proiectele vehiculate nu se regăsește în realitate.