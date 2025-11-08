UPDATE 8:20 - Kievul afirmă că peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei în Ucraina

Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pe cale să cucerească importantul nod logistic Pokrovsk, din estul țării, armata rusă intensifică, de asemenea, bombardamentele asupra instalațiilor de gaz și electricitate din întreaga țară, ceea ce face să se prefigureze o iarnă dificilă pentru civili, în contextul în care temperaturile au început să scadă.

„Inamicul lansează din nou un atac masiv asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei. Din acest motiv, au fost instituite întreruperi de curent de urgență în mai multe regiuni”, a anunțat pe Facebook ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk.

Alerte aeriene au fost declanșate în mare parte a teritoriului ucrainean în timpul nopții, autoritățile din mai multe regiuni, de la Harkov (nord-est) la Odesa (sud), raportând atacuri cu drone și rachete sau instalații energetice afectate.

În Dnipro, un mare oraș din est, un atac cu drone a distrus un bloc de nouă etaje, ucigând o femeie și ducând la spitalizarea a șase răniți, dintre care un copil, potrivit serviciilor de urgență.

La Kiev, autoritățile civile și militare au spus că resturi de ținte aeriene duborâte au provocat incendii în două locuri din cartierul central Petchersky.

Sistemul energetic ucrainean, sub presiune majoră

Rusia bombardează aproape zilnic orașele ucrainene în cadrul ofensivei sale începute în februarie 2022. Atacurile sale au provocat deja pagube importante la centralele electrice și infrastructurile de gaze.

Potrivit unui raport publicat la sfârșitul lunii octombrie de Institutul Kyiv School of Economics (KSE), peste un sfert din cererea de energie electrică nu va putea fi satisfăcută în această iarnă, iar jumătate din producția de gaze naturale a țării este scoasă din funcțiune