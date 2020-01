Plângerea lui Gheorghe Dincă s-a deschis cu cercetarea faptelor

Dosarul de urmărire penală privind purtare abuzivă, deschis în urma unei plângeri a lui Gheorghe Dincă, trimis în judecată pentru uciderea Alexandrei și a Luizei, este în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, iar cercetarea este in rem (pentru faptă), potrivit prim-procurorului acestei unităţi, Anca Anuţa. Dincă a reclamat că a fost bătut de forţele de ordine care au pătruns în locuința sa în 26 iulie 2019.



Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuța, a menţionat că în acest dosar urmărirea penală este cu privire la faptă (in rem n.r.), nu la persoane. Ea a spus că sunt "foarte multe persoane" care au fost prezente la cercetarea la faţa locului (poliţişti, jandarmi care au participat la percheziţiile din 26 iulie 2019) şi că trebuie stabilită implicarea fiecăruia.



"Este dosarul în lucru, nu este finalizat. (...) sunt mai multe persoane care au fost în contact, care au fost prezente la cercetarea la faţa locului, şi trebuie stabilit exact gradul de participare al fiecăruia. (...) Au fost atunci, la faţa locului, şi poliţişti şi jandarmi. În dosar urmărirea penală este cu privire la faptă, nu la persoană", a declarat Anca Anuţa, vineri, într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări privind stadiul dosarului menţionat, potrivit Agerpres.



Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată de DIICOT pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat şi profanare de cadavre. Procurorii DIICOT susţin că Gheorghe Dincă le-a ucis în locuinţa sa din Caracal pe Luiza Melencu Melencu, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie 2019, precum şi pe Alexandra Măceșanu, fata de 15 ani in comuna Dobrosloveni.



Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceșanu pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112 şi, ulterior, i-a incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale.



În dimineaţa zilei de 26 iulie, la ora 6,00, la peste 19 ore de când Alexandra a sunat la 112 cerând ajutor, poliţiştii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, au pătruns în locuinţa lui Dincă şi au început percheziţiile. Gheorghe Dincă s-a plâns la începutul perioadei de arest preventiv că ar fi fost bătut de poliţiştii care au pătruns prima dată în locuinţa sa din Caracal, în prima zi de percheziţii.