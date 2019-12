Pedeapsă record pentru atacatorul de la Brăila Mall

Magistraţii Tribunalului Brăila au aplicat o pedeapsă record, de 30 de ani închisoare, pentru infracţiuni de tentativă de omor. Practic, atacatorul de la Mall, care părea decis să omoare câţi mai mulţi oameni, după cum a spus chiar el, a primit o condamnare care se dă în mod normal pentru omor calificat. Totuşi, inculpatul a comis un cumul de infracţiuni, adică mai multe tentative de omor, plus tâlhărie, conducere sub influenţa alcoolului, părăsirea locului accidentului, tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Marius Valentin Parfenie a fost condamnat la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat, faptă comisă în data de 11 noiembrie pe raza comunei Cazasu, din judeţul Brăila. În acest caz este vorba despre vânzătorul unui autoturism care s-a trezit dat jos din maşină de către Parfenie, care l-a şi înjunghiat pe acesta. Inculpatul a mai primit pedeapsa de 8 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, victima aici fiind tot vânzătorul autoturismului.

Parfenie a mai primit pedeapsa de 12 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat, fiind vorba despre angajaţii “Braicar” pe care i-a lovit în plin, cu intenție, pe şoseaua de Centură a Municipiului Brăila, în dreptul garajului Braicar.

Instanţa l-a condamnat pe inculpatul Parfenie la pedeapsa de 20 de ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat, fiind vorba despre persoanele rănite în ziua de 11 noiembrie 2018, în parcarea Brăila Mall, când acesta a vrut să intre direct în pe ușa de acces în supermarket.

Inculpatul a mai primit pedeapsa de 3 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, plus 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de părăsire a locului accidentului, la care se adaugă 1 an şi 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de distrugere. De asemenea a mai primit o altă pedeapsă de 1 an şi 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

