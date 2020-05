ORBAN: Căderea economică nu a fost atât de dramatică

"Ați observat că nu s-a închis nici unul dintre șantiere, fie că era vorba de lucrări de infrastructură la nivel local sau regional. De asemnea, am permis toate acele activități economice necesare și a căror restricționare ar fi putut afecta grav economia. Față de previziunile unor analiști cu privire la căderea economică, lucrurile stau mai bine decât ne așteptam. Ne-am uitat pe încasările la buget din contribuțiile salariațiilor și scăderile sunt mai mici decât ceea ce am prevăzut", a afirmat șeful Guvernului.

,,Pe lângă susținerea investițiilor, am luat decizii să fie lichidități în companii. Încercăm să ajungem aproape la zi cu decontarea concediilor medicale. Am asigurat, prin rectificarea bugetară, sumele pentru proiectele de investiții și am ridicat plafonul de creditare pentru autoritățile locale tot pentru a sprijini investițiile", a declarat Ludovic Orban.