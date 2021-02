În timpul dezbaterilor pe buget din comisiile de specialitate ale Parlamentului, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Corina Corbu, şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu sumele alocate instituţiei pe care o conduce, susţinând că nu are bani nici măcar pentru efectuarea unei expertize electrice la sediul Instanţei supreme, în condiţiile în care instalaţiile sunt suprasolicitate.



"Nu se găseşte finanţare pentru a efectua o simplă expertiză electrică, pentru a vedea dacă nu există pericol de a lua foc la Înalta Curte, pentru că instalaţiile sunt suprasolicitate în fiecare moment", le-a spus Corina Corbu parlamentarilor.



Ea s-a mai plâns de faptul că Instanţa supremă funcţionează într-un sediu impropriu, dând ca exemplu faptul că grefierii sunt nevoiţi să care dosare de la subsol cu braţele, pentru că nu există un lift.



La finalul dezbaterilor, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat că nu ştia de problemele invocate de judecătoarea Corina Corbu şi a subliniat că nu el este cel care trebuie să se ocupe de bugetul Instanţei supreme.



"Chestiunile acestea trebuiau aduse în discuţie dinainte. Eu am aflat astăzi, în această şedinţă din comisie, aşa cum aţi aflat şi dumneavoastră. Doamna preşedintă a Înaltei Curţi a spus că nu vor fi blocaje şi lucrul acesta sunt convins că se va întâmpla. Detalii legate de prize, lift sau de chestiuni foarte punctuale nu mi-au fost aduse la cunoştinţă, deşi am avut o discuţie cu doamna preşedinte la nivel de principiu", le-am spus Stelian Ion jurnaliştilor.



Întrebat de ce la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se înregistrează cea mai mare scădere a bugetului din ultimii ani, Stelian Ion a precizat: "Nu sunt ministrul de Finanţe. Îmi pare rău, nu vă pot da un răspuns, care nu este la Ministerul Justiţiei (...) Chestiunea asta cu riscul de incendiu trebuie verificată foarte atent. Sună spectaculos şi, într-adevăr, foarte grav. Trebuie să vedem despre ce este vorba, însă ideea riscului unui incendiu adusă pentru prima oară pe masa comisiei, în momentul în care se discutau amendamente, este un pic precipitată. Binenţeles că voi vorbi şi voi relua discuţiile cu premierul şi cu Ministerul Finanţelor pe această temă".



Potrivit proiectului de buget transmis în Parlament de Ministerul Finanţelor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va avea un buget pe anul 2021 de 144 milioane lei, în scădere cu 19,57% faţă de execuţia preliminată din anul 2020.