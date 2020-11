Managerul spitalului din Piatra Neamț: Ce lucări se efectuau, de fapt, pe secția de Terapie Intensivă

"In urma evaluarilor la fata locului, s-a constatat ca incendiul a pornit in unul din saloanele ATI. Acolo erau 8 pacienti internati. 7 pacienti au murit pe loc in timpul incendiului, al optulea ulterior. Celalalt salon nu a fost afectat deloc, am recuperat toate paturile si aparatura. Au fost ventilati mecanic, dar dupa ce au ajuns la UPU, doi dinte pacientii transferati la UPU nu au supravietuit, ei erau deja intubati si, din nefericire, la UPU au decedat", a declarat Lucian Micu, la Realitatea PLUS.

Potrivit acestuia, lucrarile care se faceau in interior erau pentru a recompartimenta unul din saloane.

"Se efectuau lucrari intr-o alta zona a etajului 2, am mai facut 4 paturi suplimentare pentru ATI. Incendiul nu a avut nicio legatura cu zona unde s-au facut lucrarile, lucrarile au fost facute de angajati ai spitalului cu resurse proprii. S-au creat niste paravane, astfel incat inca 4 pacienti care necesitau internare pe ATI sa poata beneficia de internare pe aceasta sectie", a explicat Micu.

"Nu a fost o interventie in zona insalatiei de oxigen. Sunt lucrari care nu necesita autorizatie de construire, sunt lucrari provizoroii. Ca urmare, urma sa se obtina autorizatie pentru noile circuite, structura care viza ATI si alte doua sectii. Lucrarile nu au avut loc in zona in care s-a produs incendiul. Distanta este de cateva zeci de metri. Plecati numai de la premisa ca al doilea salon alaturat nu a patit absolut nimic", a mai spus acesta.