LOTO duminica 22 decembrie 2019. Numere câștigătoare la extragerea de Crăciun

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Duminica, 22 decembrie a.c., vor avea loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRACIUN.

Iată numerele extrase la LOTO duminică, 22 decembrie 2019!

LOTO 6 din 49:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Joker:

Loto 5 din 40:

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

REPORT LA LOTO 6/49: PESTE 4,56 MILIOANE EURO

La tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au inregistrat 21.967 de castiguri in valoare totala de 2.029.125,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,78 milioane lei (aproximativ 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 451.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 534.000 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I depaseste 138.100 lei (aproximativ 29.000 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. La extragerea Loto 5/40 de joi, 19 decembrie 2019, la categoria I s-a inregistrat un castig in valoare de 580.611,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu si a fost completat cu trei variante simple la Loto 5/40.

De asemenea, la Noroc Plus, un jucator norocos a reusit sa castige atat premiul de categoria I cat si 2 premii de categoria a II-a, care i-au adus un castig in valoare totala de 256.369 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia din Oradea, judetul Bihor, si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si 3 variante la Noroc Plus.

Tragerea la sorti a numerelor castigatoare se face prin extragere din urna a 6 numere, participantilor oferindu-li-se 4 categorii de castiguri, dupa cum urmeaza:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Tragerile au loc de doua ori pe saptamana, in zilele de joi si duminica.

Cuponul de marcaje este un formular pe care participantul marchează modalitățile de joc și numerele/opțiunile alese/jucate.

Cuponul de marcaje este un înscris fără valoare, nu atestă participarea la joc şi nu poate fi folosit pentru solicitarea eventualelor câștiguri.

Biletul de joc (chitanța tipărită de terminalul loteristic) se eliberează ca urmare a înregistrării opțiunilor jucătorilor, fie prin scanarea cuponului de marcaje în terminalul loteristic, fie prin tastarea pe touchscreen a numerelor/opțiunilor alese/jucate de participant.

La toate jocurile LOTO organizate şi administrate de C.N.L.R. S.A. se participă numai în baza chitanței tipărită de terminalul loteristic care conține modalitățile de joc și numerele/opțiunile alese/jucate de participant, precum și unele informații specifice.

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Biletul de joc tipărit de terminal este singurul document care atestă participarea la joc și în baza căruia se pot ridica eventualele câștiguri.

Participantul trebuie să verifice imediat după tipărirea biletului de joc conformitatea dintre

numerele/opțiunile marcate pe cuponul de marcaje sau numerele/opțiunile completate manual de către personalul autorizat şi cele imprimate de terminal pe biletul emis de acesta precum și tipărirea corectă a datei de tragere și completă a codului de bare.

Participantul poartă întreaga răspundere pentru efectuarea verificărilor prezentate mai sus.

Nicio reclamaţie ulterioară asupra acestor aspecte nu va fi luată în considerare.

.JUCAȚI RESPONSABIL! CUNOAȘTEȚI-VĂ LIMITELE !

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Sunt interzise accesul minorilor în locațiile specializate – agenții loto și participarea minorilor la jocurile

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. NOROC

NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 6/49 completate cu variante LOTO 6/49; cu alte cuvinte, nu este posibil sa se joace NOROC fara a juca si LOTO 6/49.

In momentul acceptarii unui bilet LOTO 6/49, terminalul produce un numar intamplator de 7 cifre, care este numarul NOROC.

Participantul poate sa joace un numar NOROC sau mai multe - pana la 64.000 numere. Atunci cand opteaza pentru mai multe numere, acestea vor fi de fapt un interval de numere consecutive care incepe cu numarul intamplator produs de terminal.

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Acest numar (sau aceste numere) NOROC participa la o tragere speciala, separata de tragerea LOTO 6/49, in urma careia se atribuie urmatoarele categorii de castiguri:

Categoria 1 - toate cele 7 cifre ale numarului (tot numarul)

Categoria 2 - ultimele 6 cifre ale numarului

Categoria 3 - ultimele 5 cifre ale numarului

Categoria 4 - ultimele 4 cifre ale numarului

Categoria 5 - ultimele 3 cifre ale numarului

Categoria N + 3 - tot numarul + 3

Categoria N - 3 - tot numarul - 3

Loto 5/40

Loto 5/40 face parte din portofoliul de produse al Loteriei Romane din anul 1995.

La acest joc, participantii trebuie sa joace 5 (sau mai multe) numere cuprinse intre 1 si 40, iar pentru a castiga trebuie sa "ghiceasca" 5 sau 4 numere dintre cele 6 extrase la tragerea numerelor castigatoare.

Categoriile de castiguri la LOTO 5/40 sunt urmatoarele:

Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase

Categoria 2 - 5 numere din toate cele 6 numere extrase

Categoria 3 - 4 numere din toate cele 6 numere extrase

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Super noroc

Jocul SUPER NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 5/40 completate cu variante LOTO 5/40; nu este posibil sa se joace SUPER NOROC fara a juca si LOTO 5/40.

In momentul acceptarii unui bilet LOTO 5/40, terminalul produce un numar intamplator de 6 cifre, care este numarul SUPER NOROC.

Participantul poate juca un numar SUPER NOROC sau mai multe, pana la 64.000 de numere.

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Atunci cand opteaza pentru mai multe numere, acestea vor fi, de fapt, un interval de numere consecutive care incepe cu numarul intamplator generat de terminal.

Pentru a opta pentru jocul SUPER NOROC participantul are la dispozitie campul de la partea de jos a biletului LOTO 5/40, unde trebuie sa marcheze cel putin o casuta.

Semnificatia numerelor din acest camp este de factor de repetare pentru jocul SUPER NOROC. Acest factor de multiplicare se completeaza astfel:

- in partea stanga (casutele de la 1 la 8) participantul poate marca o singura cifra sau nici una

- in partea dreapta (casutele notate cu 5, 8, 10, 20) se pot marca 4, 3, 2, 1 sau nici o casuta. Factorul de multiplicare maxim se obtine prin inmultirea numarului celui mai mare din partea stanga cu toate cele patru numere din partea dreapta.

Numerele eventual jucate sunt evidentiate, dupa completarea biletului, de catre terminal, in partea dreapta a acestuia, prin imprimarea primului si a ultimului numar aferente intervalului jucat, in functie de numarul de numere bifat, calculat conform factorului de multiplicare, acestea incadrand cuvantul "DA", daca participantul joaca SUPER NOROC sau "NU" daca participantul nu joaca SUPER NOROC.

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Numarul intamplator este generat chiar si in cazurile in care participantii nu joaca SUPER NOROC.

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 22 decembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Posibilitati de obtinere a castigurilor

Numarul (sau numerele) SUPER NOROC participa la o tragere speciala, separata de LOTO 5/40, in urma careia se atribuie urmatoarele categorii de castiguri

- Categoria I - toate cele 6 cifre ale numarului (tot numarul)

- Categoria a II-a - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

- Categoria a III-a - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

- Categoria a IV-a - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

- Categoria a V-a - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)