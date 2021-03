Realitatea PLUS

Medicul Cătălin Sava Petrencic susține că programarea în platforma de vaccinare COVID-19 nu se mai poate face ca înainte, la etapa anterioară, și el, ca medic de familie, nu mai are astfel certitudinea că pacienții săi se vor vaccina ca înainte împotriva COVID-19.

„În ceea ce privește grupele de vaccinare, am deja peste 100 de persoane și s-au și vacciant. Azi s-a reluat înregistrarea în program. De azi e mai grea programarea, pentru că a apărut o etapă intermediară - înregistrarea. Dacă până acum alegeam persoana, puteam să planific din cabinet ca aici la mine să fie vaccinat, acum a trebuit să fac strict înregistrare, pasul următor, programarea, nu știu cum se va face. (...)

Pentru medicii de la țară, a noastră, problema e deosebit de gravă, pentru că distanțele sunt foarte mari (pentu pacienți- n.red.). Și dacă soțul, soția, părintii veneau... Până acum o făceam grupat, acum nu mai am siguranța că odată ce i-am înregistrat se vor putea duce în același loc, la aceeași ora, toți, încât să se vaccineze toți.

Azi am putut inregistra inca 50 de persoane. Dar m-am oprit pentru că de fapt nu e o programare, ci e o înregistrare, și nu am cum să îi spun pacientului că să te duci la ora de... să vă vaccinați. Nu știu care este etapa după înregistrare. Nu mai fac înregistrări, că nu am garanția că se vor vaccina...”, a explicat medicul , luni seară, la „Legile puterii”.