Judecătoarea Gabriela Baltag acuză un 'şantaj' al procurorilor

"Un prim motiv este acela că nu s-au respectat dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSM care spune că, dacă, după reluarea votului într-o şedinţă de plen se merge în continuare pe paritate, la următoarea şedinţă a plenului, punctul pe ordinea de zi se resupune votului şi s-a refuzat includerea pe ordinea de zi a celui de-al doilea plen, cel convocat pentru 14,30, deşi regulamentul dispune în mod clar şi imperativ", a explicat, după şedinţa CSM, Victor Alistar.



Şi judecătoarea Evelina Oprina a reacţionat, afirmând că decizia de a nu se respecta regulamentul CSM conduce la înfrângerea voinţei Secţiei pentru judecători, care marţi dimineaţă a desemnat ca unic candidat la şefia Consiliului pe Nicoleta Ţînţ.



"Această atitudine şi perpetuarea blocajului în care ne aflăm astăzi nu are drept consecinţă decât asigurarea conducerii pe viitor a Consiliului de către procurorul desemnat ca viitor vicepreşedinte al CSM. Condiţia de a nu se include pe ordinea de zi de la 14,30 reluarea votului a fost condiţionat de colegii procurori care nu mai doreau să revină în sală şi să participe la această de-a doua şedinţă", a spus Evelina Oprina.



Acelaşi lucru l-a susţinut şi judecătoarea Gabriela Baltag.



"Imaginaţi-vă că nu putem să acceptăm un astfel de şantaj, care ne este cunoscut, pentru că de altfel s-a mai întâmplat, luni de zile am păţit acelaşi lucru când a trebuit să validăm candidatura doamnei procuror Florea la SIIJ, din nou retrăiam aceeaşi situaţie. Cum aţi putea crede dumneavoastră că noi, CSM, cei care trebuie să asigurăm şi să garantăm independenţa sistemului judiciar, am putea accepta vreodată ca independenţa sistemului judiciar şi protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor (...) să fie garantate de un procuror. Nu este posibil, un procuror, care ştim foarte bine că nu are independenţă deplină, independenţa unui judecător. Nu vom putea accepta şi din acest considerent", a afirmat Gabriela Baltag.



Baltag a făcut referire la anul 2013 când în fruntea CSM a fost un procuror, ea atenţionând că, dacă nu se va rezolva acest blocaj, Consiliul va fi condus, din 6 ianuarie 2020, de vicepreşedintele ales - procurorul Tatiana Toader.



"Dezbaterile din CSM rămân în CSM", a spus şi procurorul general interimar Bogdan Licu.



Nicoleta Margareta Ţînţ a fost desemnată, marţi, prin vot, de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a candida la funcţia de preşedinte al CSM.



Tot marţi, procurorul Tatiana Toader a fost aleasă vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.