Dosarul lui Cristian Rizea este, ba examinat, ba amânat, de către autoritățile judiciare de la Chișinău. Avocata fostului deputat, Corina Stratan, spune că acest dosar este special tergiversat.

„Practic, a fost furat dosarul, pentru că procuratura a înaintat un demers judecătorului care este chemat să examineze dosarul. Ulterior, procuratura a depus demers de prelungire, iar din 8 martie am aflat că demersul de prelungire a fost transferat. Nu știm de ce, pentru că fiecare judecator este obligat sa verifice, deși considerăm că doamna judecător era singura compatibilă. Pe 11 martie am văzut ca nu era niciun argument care să justifice demersul cu prelungirea arestului de la o instanță la alta. Cu regeret o spun, judecătorii s-au făcut că totul este în regulă, dar am depus chiar și cerere să se strămute dosarul de la această instanță. Deși Curtea Supremă a cerut dosarul, nici până acum nu a ajuns acolo. Cred că nu se dorește să se facă lumină în acest caz. Consider că au loc acțiuni abuzive. Vom depune plângere la Inspecția Judiciară. Pare să le fie frică să nu fie judecat cazul de altcineva în afară de Ghenadie Munteanu, cel care a prelungit starea de arest”, spune avocata.

Corina Stratan este convinsă că frica unor personaje de la Chișinău și București, legată de dezvăluirile lui Cristian Rizea, reprezintă un factor determinant în menținerea fostului deputat în stare de arest, în Republica Moldova. „Se merge peste orice ca Rizea să rămână în stare de arest. Teoretic, sunt obligați să îl elibereze, pentru că nu poate fi reținut mai mult de 180 de zile”, a spus avocata.