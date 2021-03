In fapt, o societate creata in anul 2005, SC Astrapi Invest SRL, cu sediul in Bucuresti, cu un capital social de 720 RON ,fara activitati desfasurate, fara angajati, cu zero imozite platite la statul roman, detinuta de o persoana dubioasa - Karaoghlanian Ara Hagop (dubioasa in sensul ca prezinta un pasaport al statului Cipru emis de autoritatile britanice, ceea ce nu este posibil), obtinind printr-o suveica de acte false si uz de fals de la mai multe institutii ale statului roman, prin mita (lucru atestat si de faptul ca, la dosar, reprezentantii Astrapi, in graba sa justifice anumite cheltuieli ale societatii, au depus inscrisuri in care apare mentionata si mita catre autoritati) a intrat in proprietatea unui teren in comuna Popesti Leordeni, in suprafata de 22.600 metri patrati, impartit pe patru loturi care a apartinut Agentiei Domeniilor Statului.

Faptul ca inclusiv achizitia este bazata pe o ilegalitate este confirmat si de un document DNA Central care atesta lantul de infractiuni savarsite de angajatii statului, dar nu se mai poate indrepta impotriva persoanelor pentru ca in personam faptele sunt prescrise, ceea ce nu inlatura caracterul penal al faptelor, mai ales ca dreptul de proprietate asupra domeniilor detinute de stat nu este prescriptibil!

Vanzarea loturilor se face prin mandatar, unde se regaseste si Vasile Alexandrina, celebra in judetul Ilfov pentru retrocedari cu scantei.

Dupa toate acestea, reprezentantii Astrapi, in 2016, au deschis o actiune civila la Judecatoria Cornetu precum ca vor daune ca si contravaloare a unei presupuse lipsa de folosinta a terenului respectiv de la SC Agropol Popesti Leordeni SA, o societate Agricola serioasa cu taxe si impozite platite la statul roman de peste 22 milioane USD, precum ca ei doreau sa construiasca un cartier rezidential cu 29 de locuinte unifamiliale si ca ar avea contract (fara data certa de la notar sau avocat) de vanzare cu numitul Merdekian Keyork pentru 3 constructii(locuinte) si 2300 metri patrati, netinand cond de faptul ca lotul de 2300 metri patrati erau prevazuti pentru un drum de acces lateral iar deschiderea este de 6,2 metri la acest lot, practic fiind imposibila vreo constructie de locuinte!

Prin amalgamul de documente prezentate, avize de principiu, acorduri de principii, precum ca ar avea PUZ etc., se poate constata pe de o parte, asa cum aratam anterior, ca au fost obtinute prin spaga (Astrapi singuri au prezentat la dosar dovezi clare), dar si ca terenurile respective au ramas in extravilanul UAT Popesti Leordeni. Practic, nu s-a facut nici un demers serios pentru a schimba destinatia terenurilor.



Judecatorii de la Judecatoria Cornetu ori nu stiu legea, ori sunt de rea credinta pentru ca, initial, pe aceste terenuri se aflau livezi si nu se pot defrisa, lucru consemnat si de sentinta Tribunalului Bucuresti, precum ca defrisarea livezii este ilegala de pe aceste terenuri. Mai mult, asa-zisul prejudiciu in cuantum de 1.239.000 euro stabilit de instanta prin sentinta civila 974/2020 din 25.03.2020 are la baza o expertiza mincinoasa care contine deficiente si lacune grave, lucru confirmat de alte doua contraexpertize.



Ca lucrurile sa fie complete, Astrapi este reprezentat ca avocat de celebra Laura Cumanov, care a fost amestecata ca avocat in toate retrocedarile ilegale, vezi cazul Brasov cu printul Sturdza. Mai mult, toate notificarile de executor judecatoresc sunt facute de Dorina Gont, care in momentul de fata infunda puscaria fix pentru matrapazlacuri de acest fel. Speranta moare ultima! Credem ca nu suntem in tara lui Papura Voda si instantele superioare vor face dreptate!