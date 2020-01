Bianca din Numai iubirea a crescu si e o tanara in toata firea. Ea era numai un copil atunci cand a devenit vedeta intr-un serial de televiziune. Intre timp a lasat balta lumea artistica si s-a apucat de afaceri.

Prima telenovela romaneasca produsa in exclusivitate de postul Acasa TV, a ramas in mintea tuturor romanilor drept un fenomen. Anii au trecut, iar Bianca Neagu s-a transformat intr-o adevarata femeie, are un job departe de zona artistica si mai nou, s-a apucat de afaceri.