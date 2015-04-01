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Instructor de tir împușcat mortal de un elev, care mai apoi s-a sinucis

Instructor de tir împușcat mortal de un elev, care mai apoi s-a sinucis

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 apr. 2015, 00:00
Sursămonitorulvn.ro

Crima odioasă, comisă marți seară într-un poligon din București, a fost înregistrată de camerele de supraveghere. Citește mai departe...

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