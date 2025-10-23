Un incendiu a izbucnit la un operator economic din localitatea Ariceștii Rahtivani, cuprinzând deșeuri pe o suprafață de 1000 de mp. Fumul dens ridicat de flăcări a făcut ca cerul să pară aproape complet negru.

În momentul de față incendiul se manifestă în cadrul unui depozit care gazduia deșeuri. Din fericre, nu sunt substanțe care ar putea pune în pericol viața pompierilor.

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii care se află în apropierea depozitului pentru că sunt degajări mari de fum.

Se acționează cu 5 echipaje ale pompierilor militari. Dacă va fi nevoie, numărul vor va fi suplimentat, conform ISU Prahova.

Pompierii încearcă să izoleze focarul care degajă foarte mult fum. Autoritățile de mediu se vor deplasa în zonă cu un aparat care să măsoare noxele din aer.

Până în prezent autoritățile bănuiesc că incendiul a pornit de la o țigară aruncată la întâmplare, dar vor urma anchete suplimentare care să stabilească exact cauza.

De asemena, o ambulanță SMURD aparținând Detașamentului 1 Ploiești s-a deplasat la locul incidentului. Reprezentanții ISU Prahova au transmis că intervenția este în desfășurare și situația este monitorizată în dinamică.

