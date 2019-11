8 ani de închisoare pentru patronul restaurantului Beirut, unde 3 tinere și-au pierdut viața într-un incendiu, în 2014

Decizia aparține Curții de Apel Constanța care i-a redus astfel pedeapsa inițială, aplicată de Judecătoria Constanța, de 10 ani de închisoare.

Astfel, George Karam, patronul restaurantului Beirut din Constanța și al firmei SC Middle East Partners SRL, a fost condamnat de magistrații Curții de Apel Constanța la pedeapsa de patru ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă în formă agravată, la patru luni de închisoare, pentru distrugere din culpă, la pedeapsa de un an de închisoare, pentru neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, la pedeapsa de cinci ani de închisoare, pentru complicitate la realizarea construcțiilor cu nerespectarea cerințelor esențiale a existenței acestora, în formă agravată, la un an de închisoare, pentru construire fără autorizație în zonă construită protejată, la un an de închisoare, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în formă continuată, la pedeapsa de un an și patru luni de închisoare, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în formă continuată, respectiv, la opt luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în formă continuată. În total, instanța i-a aplicat lui Karam pedeapsa cea mai grea, de cinci ani închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv trei ani, o lună și 10 zile. „În final inculpatul executând pedeapsa de opt ani, o lună și 10 zile închisoare”, se arată în hotărârea instanței.

Trei fete au murit și alte patru persoane au fost rănite, în aprilie 2014, într-un incendiu ce a cuprins Restaurantul Beirut din centrul municipiului Constanța. Focul a izbucnit în jurul orei 22.40, flăcările extinzându-se cu rapiditate în toată clădirea, cu două etaje, în care se aflau la acea oră câteva zeci de persoane. În imobilul respectiv mai funcționau un cazino, iar la etaj un pub în care se desfășura un concert rock.

La fața locului au intervenit imediat nouă echipaje ale ISU Dobrogea, care s-au luptat cu focul timp de aproximativ cinci ore până să reușească să-l stingă.

În urma incendiului, trei fete au murit, toate dansatoare ale restaurantului cu specific libanez, care au fost surprinse de flăcări într-un vestiar și nu au mai putu să iasă. De asemenea, patru persoane au suferit arsuri și intoxicații cu fum și au fost duse la spital.

