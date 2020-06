Horoscop 14 iunie. Bucurie mare! În sfârşit, norocul îţi surâde. Nu te aşteptai la una ca asta!

Berbec



Incep sa apara vestile bune legate de un proiect la care ai muncit. In sfarsit o sa ai parte de cateva momente bune si exista mari sanse sa ai parte de un castig in plus.



Taur



Esti foarte ocupat astazi. Cei din jurul tau abia au curaj sa iti ceara cate ceva pentru ca reactionezi destul de urat cand esti deranjat. Relaxeaza-te, unii dintre ei chiar vor sa te ajute...



Gemeni



Esti putin ingrijorat de mersul afacerilor. E o perioada grea, desi muncesti pe branci. Uneori asa merg lucrurile, cu suisuri si coborasuri. Nu te demoraliza, si mâine e o zi!



Rac



Esti cam agitat dupa o discutie avuta in contradictoriu cu partenerul de viata. Stii bine ca tu esti de vina. Ai aruncat vorbe care l-au ranit si acum va trebui sa repari greseala.



Leu



Inca o zi din acelea: sus pe scari, jos pe scari, telefoane, mailuri, sedinte... Ai mari sanse sa ajungi la spital daca mai continui mult asa. Vezi daca poti sa-ti aranjezi o mica vacanta undeva.



Fecioara

Poti rasufla usurat pentru ca partea grea tocmai a trecut. Te poti indrepta catre etapa urmatoare a ceea ce ai inceput in urma cu ceva timp. Esti calm pentru ca stii ca totul se va termina cu bine, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Treci prin foarte multe intamplari intr-un timp foarte scurt. Chiar nu mai intelegi ce ti se intampla. Toate vin deodata, unele cu bune, altele cu rele. Ai rabdare, timpul le rezolva pe toate.



Scorpion



Nu reusesti sa te pui de acord cu partenerul de viata. Tu tragi intr-o parte, iar el in alta. Stati de vorba si incercati sa stabiliti ce urmeaza sa faceti pentru a nu va trezi ca fiecare are planul sau.



Sagetator



Desi ai parte de o zi mai agitata la job, partea buna e ca ai toata seara la dispozitie sa te relaxezi dupa sedinta-maraton. Va trebui sa te obisnuiesti, mai ales ca ai sanse mari sa fi promovat.



Capricorn



Succesul obtinut recent iti da un imbold si te face sa ai mai multa incredere in fortele proprii decat pana acum. Acum indraznesti sa faci ceva la care visezi de mult timp, dar ai tot amanat.



Varsator



Esti preocupat prea mult de bani si nu mai iei in seama lucruri mult mai importante. Ai grija, pierzi prea mult din ce se intampla in jurul tau daca te concentrezi doar pe sumele care iti intra in cont.



Pesti



Iar ai avut niste discutii neplacute cu partenerul. Se pare ca nu vrea sa inteleaga ca, deocamdata, tu ai alte prioritati. Incearca sa asculti tot ce are de spus inainte sa iei o decizie legat de relatia voastra.