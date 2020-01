George Vulcănescu: Prima sau ultima casă?

Ca familist tocmai era pe punctul de șterge și ce-a mai mare neîmplinire de până acum: aceea de a nu fi locuit în casa lui, cu soția și copilul. După zece ani de la căsătorie își salută în fiecare dimineața mama soacră, fără să reușit vreodată să îi ghicească starea de spirit la prima ora a zilei. Plănuiește "evadarea" de vreo doi ani. Timp în care prețul caselor a tot crescut.



Dar șansa a făcut ca veniturile lui și ale soției să crească mai repede. Nu știe el de inflație și oricum o compensează cu comenzile venite de la vecini. Numai cine nu trăiește în România nu știe ce greu e în ziua de azi să găsești un instalator de încredere. Scumpi sunt toți, dar de încredere, puțini ca Vasile.



Personajul meu are un of. Acum, când pe cartea de muncă venitul cumulate al familiei îi sare binișor de 5.000 lei, urma să își cumpere un apartament de două camere, în bloc nou, cu împrumut prin Programul Prima Casă. Dar programul este blocat. De la lansarea în 2009, aproape în fiecare an au fost întreruperi temporare ale finanțării de la Guvern, dar niciodată nu s-a pus problema suprimării programului.



Dar de ce trebuie să treacă Vasile prin emoțiile astea? O explicație ar fi ca vechiul program, în vigoare, nu a fost unul social cum s-a pretins, și ar trebui revizuite condițiile de creditare. Din cei 300.000 de beneficiari ai programului cei mai mulții nu ar fi avut vreo problemă sa acceseze credite ipotecare de la orice bancă.



Dar cum prin Programul Prima Casă era mai avantajos ce să îi rețină? La asta a contribuit și faptul că nu există o limitare a prețului maxim al locuinței cumpărate, ci doar o sumă maximă de creditare (echivalentul a 66.500 euro pentru un apartament nou). Evident și restul avantajelor au contat: avans de 5%, dobânda mai mică și gradul maxim de îndatorare de 45% (fața de 40% la oferta din piața bancară).



Astfel s-a ajuns în situația ca aproape o jumătate din stocul creditelor ipotecare și o treime din fluxul de credite ipotecare noi, acordate de bănci, să reprezinte creditele acordate prin Programul Prima Casa. Vasile nu are de unde să știe că în timp, creditele acestea au ajuns să reprezinte un risc pentru sistemul bancar.



Inițial, s-a considerat că prin simpla eliminare a creditelor în euro, (din 2013 nu s-au mai acordat decât împrumuturi în lei) problema este rezolvată. Dar ea s-a amplificat odată cu dinamica PIB. Banii mai mulți din venituri salariale și accesul mai facil la credite au creat și pericolul apariției unei noi bule imobiliare. Iar o prea mare expunere a datoriei guvernamentale pe bănci nu este de preferat în cazul că bula se va sparge.



Prima Casa a apărut după criza din 2008, atunci când întreaga țară fusese resetată. În acest context, per ansamblu, programul a avut un rol pozitiv, dar a fost, în esență, un program economic, nu unul social. Prin adoptarea Programului Prima Casa a fost stopată prăbușirea prețurilor pe piața imobiliară. Astfel programul a ajutat deopotrivă afacerile în domeniu și pe cei ce își mai puteau cumpăra o locuință.



Acum lucrurile s-au schimbat. PIB-ul este în al nouălea an consecutiv de creștere, dobânzile sunt încă apropiate de minimele istorice. Rolul Programului Prima casa ar fi trebuit să se încheie de când cu minimele ROBOR. Locul lui trebuia luat de către un veritabil program social. Ce înseamnă asta? De exemplu: prețul locuinței, nu a creditului, să aibă o limită maximă, iar împrumutul să fie acordat cu o dobândă fixă pe toată durata derulării creditului. Eventual și un suport pentru un avans mai mare.



Nu știu dacă ministrul finanțelor la asta se gândește când spune că, înainte să ii dea ok-ul, Programul Prima Casa va trebui reanalizat. Da sper ca așteptarea lui Vasile să fie una cu folos – chiar și prin comparație actuala formă a programului.



O veste bună de ultima oră, pentru Vasile: Premierul Orban dezminte faptul că ultima casă cumpărată prin Programul Prima Casă a fost în guvernarea PSD și anunță că și anul acesta este prevăzut tot un plafon de 2 miliarde de lei pentru creditele ce se vor acorda.