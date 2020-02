Florin Pandele, acţionar AutoCar: E foarte posibil să asistăm la proceduri premergătoare falimentului unor firme de asigurări încă din acest an

Pe de altă parte, şi relaţia dintre service-uri şi asigurători a continuat să fie una tensionată. În timp ce asigurătorii acuză service-urile că umflă artificial preţul reparaţiilor, cei din urmă acuză că nu-şi primesc banii la timp, de multe ori fiind obligaţi să apeleze la instanţe pentru recuperarea lor. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cea care trebuie să asigure respectarea legii pe această piaţă, continuă să se păstreze însă în afara jocului. Despre toate acestea am stat de vorbă cu Florin Pandele, proprietarul grupului de firme AutoCar, unul dintre cei mai virulenţi critici în ceea ce priveşte piaţa asigurărilor auto.

REP.: Anul trecut au crescut exponenţial reclamaţiile către ASF ale şoferilor, nemulţumiţi de felul în care companiile de asigurări îşi onorează obligaţiile în ceea ce priveşte poliţele RCA. La ce să ne aşteptăm anul acesta?

F.P.: Imaginea negativă a pieţei de asigurări este dată, în principal, de două societăţi de asigurări, City Insurance şi Euroins, care împreună au o cotă pe piaţa de asigurări RCA periculos de ridicată, de aproape 80%. Ele nu mai respectă regulile, normele, legea RCA. La imaginea negativă a pieţei contribuie şi ASF, care a refuzat şi refuză în continuare să aplice sancţiuni corespunzătoare gravităţii contravenţiilor săvârşite de societăţile de asigurări. În Italia, o societate de asigurări care încalcă legea este sancţionată cu 60.000 de euro pentru fiecare dosar de daună neachitat în termenul legal. În România, fiecare din cele două societăţi are peste 300 milioane de euro cifră de afaceri/an. Gândiţi-vă ce reprezintă o amendă de 50.000 lei pentru o societate de asigurări care are o cifră de afaceri colosală! Singura sancţiune care poate determina asemenea societăţi să îşi schimbe comportamentul pe piaţă este interzicerea temporară a activităţii de asigurare RCA. Astăzi, ASF încalcă legea cu bună ştiinţă şi îmi asum ceea ce spun. Aşa că, deocamdată, nu sunt perspective că piaţa poliţelor RCA va arăta mai bine din punctul de vedere al consumatorilor.

Totuşi, ASF a dat anul trecut nişte amenzi celor două firme.

Amenzile au fost date strict de ochii lumii. Când o singură societate de asigurări înregistrează într-un singur an peste 9.000 de reclamaţii, adică mai mult de opt ori decât cele înregistrate de piaţa de asigurări din Germania, care este de opt ori mai mare decât cea din România, nu poţi vorbi despre supraveghere. Putem vorbi însă despre refuzul sistematic al ASF de a-şi îndeplini atribuţiile, conform legii, sau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu de către angajaţii acestei autorități. Amenzile date de ASF acelor societăţi de asigurări care încalcă zilnic legea au fost dubios de mici: avertisment, urmat, după mai multe luni, de o amendă minimă de 50.000 de lei, care reprezinta 0,005599% din valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarea RCA în primele nouă luni ale anului 2019, în cazul Euroins, şi 0,004552% în cazul City Insurance. Acesta este un aspect care ar trebui investigat de toate autorităţile cărora legea le-a dat atribuţii de control şi supraveghere asupra ASF, inclusiv cele din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, dacă situaţia o impune, conform OUG 43/2002. Când înregistrezi un maxim istoric al reclamaţiilor, ai toate datele şi informaţiile necesare și tu, ca instituţie cu rol de protejare a consumatorului de asigurări, aplici cele mai blânde sancţiuni celor două companii, ai o mare problemă.

Ce credeţi că se va întâmpla în acest an în industria de reparaţii, în piaţa de asigurări şi în ASF?

Industria de reparaţii are două variante: reacţionează ferm sau dă faliment. Cred că vor urma, începând din această primăvară, reacţii ale industriei de reparaţii similare cu cele din perioada Negriţoiu. Piaţa de asigurări, după un an de abuzuri generalizate, va primi o nouă lecţie care o va durea şi costa scump. Este foarte posibil să asistăm la proceduri premergătoare falimentului unor firme de asigurări, încă din acest an. Conducerea ASF va suporta consecinţele, ea fiind principalul vinovat pentru derapajele existente pe piaţa de asigurări. Sunt sigur că vor urma demersuri având ca obiect atragerea răspunderii persoanelor vinovate de încălcări ale legii. În final, doresc să reamintesc ASF-ului faptul că este obligată să aplice legea punctual. Şi mai este obligată să verifice, în mod real și corect, rezerva de daună constituită de asigurători. Dacă nu vrea sau nu poate, atunci trebuie să plece! Nu putem accepta ca sute de mii de păgubiţi să sufere zi de zi, iar ASF să asiste pasivă și să își numere sumele uriașe de bani care îi intră în conturi în fiecare lună. Joaca de-a supravegherea și sancționarea din partea ASF cred că se va termina curând, când le vor bate la uşa alte instituții care i-au mai "vizitat" acum câțiva ani.

