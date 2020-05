Epidemie în România - 20.000 de cazuri! Când trebuie să fie vaccinați copiii în timpul epidemiei de coronavirus

Epidemiologii recomandă medicilor de familie să: programeze la vaccinare astfel încât să evite aglomerația la cabinet; să trieze telefonic prealabil; să informeze părinții / familiile ce măsuri de igienă trebuie să respecte; să poarte echipamente de protecție.

În perioada pandemiei, prioritate la vaccinare vor avea imunizările împotriva rujeolei, rubeolei, poliomielitei și tusei convulsive.

Pediatrul Mihai Craiu le recomandă părinților să-și programeze copiii la vaccin dimineața, când pericolul infectării cu noul coronavirus este minim. Astfel, boli precum rujeola sau varicela, care sunt mult mai frecvente decât infecția cu noul coronavirus, pot fi prevenite.

„Nu existe nicio dovada ca vaccinarea impotriva bolilor prevenibile prin vaccin modifica in vreun fel raspunsul in fata unei potentiale infectii cu SARS-CoV-2. Și de aceea parintii trebuie incurajati sa discute cu medicul de familie si sa continue vaccinarea. USCA 02,40Absolut toate dovezile stiintifice inclusiv cele postate public de Institutul de Sănătătate Publică, spun ca nu scade imunitatea dupa administrarea unui vaccin. Dacă respectam masurile de distantare socială,igiena mainilor si nu ne ducem in locuri puvlice nu exista niciun fel de pericol. Sa discute cu medicul de familie, sa fixeze o ora si zi exactă a momentului vaccinării, de preferat in primele ore ale diminetii, deoarece stim ca virusul nu supravietuieste in aer peste noapte. Deci, cu siguranta, un copil care merge primul in cabinet a doua zi dimineata sau primii doi copii nu au cum sa ia de la cabinet virusul”, a explicat, luni, medicul pediatru Mihai Craiu, la Realitatea PLUS.

Și Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF au recomandat continuarea Programului de vacccinări. Centrul Național al Controlului Bolilor Transmisibile a elaborat pe 23 martie și un document către Direcțiile de Sănătate Publică și medicii de familie care subliniază că Programul Național de Vaccinare trebuie să continue „cu respectarea măsurilor de răspuns în contextul epidemiologic actual”.

Întreruperea vaccinării, pe lângă creșterea numărului de cazuri și posibile cazuri de decese ce ar fi putut fi prevenite, „ar crește povara asupra sistemelor de sănătate aflate deja sub presiunea răspunsului la pandemia COVID-19”, mai arată CNSCBT.

Bilanțul epidemiei de rujeolă a crescut constant și a ajuns la o cifră ALARMANTĂ - 20.000 de cazuri și 64 de decese.

Conform ultimei raportări a stocurilor de vaccinuri, di n31 martie 2020, în România erau disponibile 173.748 de doze de vaccin ROR.

Rujeola are, anual, două episoade de epidemie în România: primăvara și toamna.

Asta în condițiile în care numai în ultima săptămână în România au fost raportate cele mai multe cazuri noi de rujeolă. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 1 mai 2020 este de 20.000, dintre care 64 sunt decese.

Cele mai multe cazuri din ultima perioadă sunt în județul Suceava, lovit puternic de noul coronavirus.

Declarată în 2016, epidemia de rujeolă nu a fost închisă nici până azi. Bilanțul total al cazurilor este de 20.000 de cazuri, dintre care 64 de decese. Cel de-al 64-lea deces datorat rujeolei a fost

raportat în sezonul de anul trecut, în luna mai 2019, la un copil de sex masculin, in varsta de 13 luni, nevaccinat antirujeolic, din judetul Teleorman.

Epidemia de rujeolă, statistică de la începerea epidemiei de coronavirus în România

În ultima săptămână a fost raportat cel mai mare număr de noi cazuri de rujeolă - 119, în timp ce în celelalte au fost sub 100 de cazuri. De la raportarea primului caz de coronavirus în țara noastră, în ultimele zece săptămâni, 539 de cazuri noi de rujeolă au fost raportate la CNSCBT. Pe săptămâni, bilanțul arată în felul următor:

24 februarie - 28 februarie: 59 de cazuri, 29 în Suceava, 11 în Neamț

2 martie – 6 martie: 56 de cazuri, 28 doar în județul Suceava

9 martie – 13 martie: 17 cazuri, 7 doar în județul Satu Mare

16 martie – 20 martie: 11 cazuri, 6 doar în județul Timișoara

23 martie – 27 martie: 56 de cazuri, 21 doar în județul Suceava

30 martie – 3 aprilie: 41 de cazuri, 35 doar în județul Suceava

6 aprilie – 10 aprilie: 55 de cazuri, 29 în Satu Mare, 15 în Suceava

13 aprilie - 17 aprilie: 57 de cazuri, 39 în Satu Mare, 10 în Cluj

20 aprilie - 27 aprilie: 68 de cazuri, 26 în Satu Mare, 20 în Cluj, 11 în Suceava

27 aprilie - 1 mai: 119 cazuri, 35 în Satu Mare, 34 în Neamț, 23 în Cluj, 19 în Suceava.

OMS și UNICEF despre vaccinarea în timpul pandemiei

Conform unui comunicat de presă, UNICEF atrage atenția că 117 milioane de copii din 37 de țări ale lumii riscă să nu beneficieze de imunizarea împotriva rujeolei din cauza condițiilor impuse de epidemia de SARS-COV2. 24 de țări au amânat deja calendarul de vaccinare împotriva rujeolei, afirmă organizația subordonată Națiunilor Unite.

Organizația Mondială a Sănătății a formulat recomandări privind vaccinarea în timpul pandemiei cauzate de noul coronavirus. În documentul citat, OMS afirmă că „statele trebuie să ia orice măsură este posibilă pentru a preveni pierderi de vieți ce pot fi evitate prin vaccinare”.