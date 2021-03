DNA vrea punerea sub control judiciar a Elenei Udrea

Elena Udrea a declarat la Realitatea Plus, după condamnare, că nu ia în calcul să plece iar din țară.

„Deja am avut o condamnare, am fost arestata, am fost plecata in afara tarii, ce trofeu sa mai fie Elena Udrea? Sau poate sa fiu exemplu ca vreodata daca ai fost impotriva sistemului ei niciodata nu te lasa. Toata lumea ma intreaba asta (daca plec din tara). Si unde sa te duci? Am fost plecata, am stat in puscarie afara. Domn\"e, nu vreau sa ma duc sa colind puscariile lumii. Credeti ca mai pasa cuiva de niste romani haituiti la ei prin tara?”, a declarat Elena Udrea.

Ea a plecat în Costa Rica în 2018 înainte să fie condamnată în dosarul „Gala Bute”.

Într-o intervenție la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, fostul ministru spune că această condamnare se dorește a fi un exemplu pentru că a dreanjat sistemul. Udrea acuză că Justiția se face, din nou, la comandă.

„Am fost vizată pentru a fi dată drept exemplu, am deranjat sistemul”

"Este evident și eu am făcut greșeală să cred că nu mai mai este așa, dar este evident că Justiția se face, din nou, la comandă. În continuare se aleg niște ține care fie trebuie oferite drept exemplu, fie este o răzbunare dusă până la capăt, pentru că am vorbit despre anumite lucruri. În cazul meu, eu am devoalat sistemul ocult care conducea România și care o conduce și azi, de drept, prin alte personaje. (...) Nu poți să dai opt ani pentru o participare la un referendum, atunci ce mai dai pentru un omor sau un viol?! O să ajugem să dăm pedepse mai mici ?! (...) Este răzbunarea lor, să dovedeasca faptul că ei merg până la capăt și nu te lasă", a mai afirmat Udrea.

De pe altă parte, fostul ministru a făcut și o serie de comentarii tehnice legate de dosarul ei.

"Instanța a recunoscut că în 2009 era funcționabil vechiul Cod Penal, în care nu era prevăzută luarea de mită pentru altul. Aceasta a fost introdusă în 2014 șu, cu toate acestea, mă condamnă pentru fapta aceasta. Este INCREDIBIL. Și nu e vorba de interpretare, este vorba de cunoștințe de drept elementare."