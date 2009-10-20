DERBY NEDECIS - Rom Cri Braşov îşi menţine avansul în clasamentul Diviziei A de handbal masculin

Băieţii antrenaţi de Cosmin Popa au remizat în etapa a 20-a, cu CSM Focşani, scor 24-24. În derby-ul rundei, cele două formaţii s-au neutralizat astfel că braşovenii îşi menţin diferenţa de patru puncte din fruntea clasamentului. Rom Cri a acumulat astfel 31 de puncte în 20 de runde şi au făcut un pas important spre brajul de promovare pe prima scenă handbalitică. În următoarea rundă, Rom Cri va întâlni pe teren propriu HC Vaslui, pe 21 martie.