Dan Vasile Mihale: PSD vrea să facă pasul de la double ,,D’’ la ,,C’’

2020-01-14 14:25:48 Casa e mai mare decân minciuna sau minciuna e mai mare decât capra ?

Dl comnetator,ca PSD a fost ciuruit la europarlamentare vi se pare că glumiți ,sau a inbunit lupul ?PNL a câstigat un parlamenar in plus ,in condițiile in care..hai sa fim seriosi.O societate formată din compradori,angajați la multinaționale,oameni aflați la căpsuni si doar o parte mai gândeste politic real,vi se pare ca PSD a rămas fără electorat ,sau fără Dragnea ?Alegerea presedintelui meu o garntați pe iubirea populară sau..Sau ce ?Iar guvernul format cu sprijin doctaranților la stat si la SRI,vi se pare ca reprezintă poporul ?