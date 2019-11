Cozmin Gușă: "Dezbaterea lui Iohannis, o amatoristică greșeală de campanie"

"De data asta n am avut informații, dar având în vedere că-l cunasc bine pe Iohannis, am avut această bănuială că nu va dori să invite Realitatea la această dezbatere, din motive ce țin de felul lui de a fi. N-am să reacționez, pentru că banuiam că înțelepciunea lui Orban va prevala în fața problemelor persoanle pe care Iohannis le are la adresa Realității.

În primul rând, președintele, pentru că este în funcție, greșește flagrant cu această dezbatere prost regizată, din punct de vedere al locului și distribuției. Președintele țării are parteneriate cu mai multe categorii profesionale, una dintre cele mai importante fiind cea cu mass-media.

Este limpede că președintele nostru pierde în acest parteneriat.

Bine, câștigă transparență? NU!

Pentru că și-a selcționat atent interlocutorii, iar asta o să apară în fața publicului ca un soi de aranjament, chiar dacă nu este un aranjament.

O să răspundă la aceleași întrebări, la care a răspuns și săptămâna trecută. Nu văd că ar câștiga ceva cu dezbaterea asta.

Ce pierde? În primul rând, îi oferă lui Dăncilă un mare balon de oxigen, dîndu-i posibilitatea acesteia de a se victimiza, adica “ăla mic care îl provoacă pe ăla mare la bataie, ca să se uite lumea din restaurant la ei”.

Îl va costa câteva puncte procentuale în favoarea lui Dăncilă. Cert este că văd un amatorism pe care nu l-am întâlnit în nicio campanie electorală de până acum.

CE mai pierde? Își ostilizează vectorii importanți din mass-media, care au câteva sute de mii de sustinatori, sau chiar milioaneul, precum Crtistian Tudor Popescu, nu-i puțin lucru, am văzut analiza lui Cristoiu, iar enumerarea poate continua. Â

Această ostilizare a mass-media, de miercuri până sâmbătă, Iohannis nu va fi privit cu simpatie de trusturile de presă, în condițiile în care nu are mijloacele necesare să-și mobilizeaze electoratul.

Lebăda neagră a campaniei este această dezbatere, haotic organizată, ciudată, cu oameni selcționați ciudat. Dacă voiai transparență, de ce nu ai informat lumea, să acreditezi jurnaliști, pe care să-i inviți acolo? Este o aberație strategică a campaniei", a spus Cozmin Gușă.